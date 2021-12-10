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2021'in en popüler dizileri

Sinema ve televizyon veri tabanı IMDb'de, seyircilerin oylarıyla 2021'in en popüler dizileri belirlendi

10 Aralık 2021 08:52

110

10. Lucifer

210

9. Cobra Kai

310

8. Shadow & Bone

410

7. Mare of Easttown

510

6. The Walking Dead

610

5. Bridgerton

710

4. The Falcon and the Winter Soldier

810

3. Squid Game

910

2. Loki

1010

1. WandaVision

IMDBdizisinemaen popüler diziler
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