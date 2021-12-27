2021'in en iyi oyunları
2021 yılı, 2020'ye göre oyun sektörü için daha yavaş geçse de; yine de piyasaya akılda kalan birçok yapım sürüldü. İşte Metacritic puanlarına göre 2021'in en iyi oyunları...
27 Aralık 2021 14:12
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2021 yılı, 2020'ye göre oyun sektörü için daha yavaş geçse de; yine de piyasaya akılda kalan birçok yapım sürüldü. İşte Metacritic puanlarına göre 2021'in en iyi oyunları...
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10. Far Cry 6 - 80/100
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9. Lost Judgment - 82/100
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8. Marvel's Guardians Of The Galaxy - 84/100
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7. Resident Evil Village - 84/100
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4. Metroid Dread - 88/100
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3. Final Fantasy VII Remake Intergrade - 89/100
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2. Psychonauts 2 - 91/100
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1. Forza Horizon 5 - 92/100
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