T24 LogoT24 Logo

2021'in en iyi oyunları

2021 yılı, 2020'ye göre oyun sektörü için daha yavaş geçse de; yine de piyasaya akılda kalan birçok yapım sürüldü. İşte Metacritic puanlarına göre 2021'in en iyi oyunları...

27 Aralık 2021 14:12

111

2021 yılı, 2020'ye göre oyun sektörü için daha yavaş geçse de; yine de piyasaya akılda kalan birçok yapım sürüldü. İşte Metacritic puanlarına göre 2021'in en iyi oyunları...

211

10. Far Cry 6 - 80/100

311

9. Lost Judgment - 82/100

411

8. Marvel's Guardians Of The Galaxy - 84/100

511

7. Resident Evil Village - 84/100

611

6. Returnal - 85/100

711

5. Hitman 3 - 87/100

811

4. Metroid Dread - 88/100

911

3. Final Fantasy VII Remake Intergrade - 89/100

1011

2. Psychonauts 2 - 91/100

1111

1. Forza Horizon 5 - 92/100

2021en iyi oyunlaroyun sektörü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24