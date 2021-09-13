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2021'in en iyi drone fotoğrafları

13 Eylül 2021 15:30

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Yılın fotoğrafı: Terje Kolaas

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2021 En İyi Drone Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu. 102 ülkeden katılımcının aralarında doğa, spor, insanlar kategorilerinin de bulunduğu dokuz kategoride ödüle için yarıştığı organizasyonda, Norveçli fotoğrafçı Terje Kolaas'ı fotoğrafı birinci seçildi.

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En iyi kent fotoğrafı: Sergei Poletaev

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En iyi vahşi yaşam fotoğrafı: Qasim Al Farsi

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En iyi doğa fotoğrafı: Martin Sanchez

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En iyi spor fotoğrafı: Phil De Glanville

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En iyi insan fotoğrafı: Trung Pham Huy

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En iyi soyut fotoğraf: Gheorghe Popa

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En iyi düğün fotoğrafı: Matteo Originale

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En iyi seri fotoğraf: Adrees Latif

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Şehir fotoğrafı ikincisi: George Steinmetz

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Vahşi fotoğraf ikincisi: Igor Altuna

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Spor fotoğrafı ikincisi: Pierluigi Orler

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İnsan fotoğrafı ikincisi: Alexandr Vlassyuk

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Doğa fotoğrafı ikincisi: Janessa Anderson

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Soyut fotoğraf ikincisi: Paolo Crocetta

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Düğün fotoğrafı ikincisi: Wujiang Zhu

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Seri fotoğraf ikincisi: Manuel Enrique González Carmona

dronefotoğrafödül
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