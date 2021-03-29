2021'in en iyi akıllı telefonu belli oldu
29 Mart 2021 10:21
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2021'in en iyi akıllı telefonu açıklandı.
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Akıllı telefonlar üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Apple'ın iPhone 12 Pro Max, 2021'in en iyi telefonu oldu.
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Consumer Reports tarafından her yıl hazırlanan araştırmada Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G en iyi Android tabanlı telefon seçildi.
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En iyi bütçe dostu telefon, OnePlus Nord N10 5G oldu.
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OnePlus Nord N100 ise, en iyi batarya ömrünü sunan telefon olarak öne çıktı.
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Şirketin geçen yıl hazırladığı raporda, "daha hızlı işlemci, ultra keskin OLED ekran, kamera teknolojisi ve 5G desteği" Apple'ı öne çıkartan özellikler oldu.
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