2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı
PlayStation, 2021 yılında kendi platformundan en çok indirilen oyunları açıkladı
15 Ocak 2022 22:49
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PlayStation, 2021 yılında kendi platformundan en çok indirilen oyunları açıkladı
26
İşte 2021’in en çok indirilen PlayStation oyunları:
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PS5’TE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR 1. FIFA 22 2. Call of Duty: Vanguard 3. FIFA 21 4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 5. Battlefield 2042
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6. Among Us 7. Kena: Bridge of Spirits 8. FAR CRY 6 9. It Takes Two 10. Assassin’s Creed Valhalla
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PS 4’TE EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR 1. FIFA 22 2. Grand Theft Auto V 3. Minecraft 4. FIFA 21 5. Call of Duty: Black Ops Cold War
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6. The Crew 2 7. Red Dead Redemption 2 8. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition 9. Call of Duty: Vanguard 10. The Forest
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