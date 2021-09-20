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2021 Emmy Ödülleri'ne, The Crown ve Ted Lasso damga vurdu

20 Eylül 2021 08:30

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73’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye damgasını, 11 dalda ödül alan The Crown ve The Queen’s Gambit dizileri vurdu.

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En Başarılı Drama Dizisi: The Crown - Netflix

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En Başarılı Komedi Dizisi: Ted Lasso - Apple TV+

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En Başarılı Mini Dizi: The Queen’s Gambit - Netflix

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Mini Dizi, Film ya da Özel Dramda En İyi Senaryo: Michaela Coel - I May Destroy You

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En İyi Yarışma: RuPaul’s Drag Race

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En İyi Drama Erkek Oyuncusu: Josh O’Connor - The Crown

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En İyi Drama Kadın Oyuncusu: Olivia Colman - The Crown

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En İyi Komedi Erkek Oyuncusu: Jason Sudeikis -Ted Lasso

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En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Jean Smart - Hacks

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Mini Dizi ya da Filmde En İyi Erkek Oyuncu: Ewan McGregor - Halston

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Mini Dizi ya da Filmde En İyi Kadın Oyuncu: Kate Winslet - Mare of Easttown

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Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Tobias Menzies - The Crown

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Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gillian Anderson - The Crown

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Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Brett Goldstein - Ted Lasso

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Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hannah Waddingham - Ted Lasso

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Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Evan Peters - Mare of Easttown

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Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julianne Nicholson - Mare of Easttown

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En Başarılı Televizyon Dizisi: Dolly Parton’s Christmas on the Square - Netflix

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