2021 Emmy Ödülleri'ne, The Crown ve Ted Lasso damga vurdu
20 Eylül 2021 08:30
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73’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye damgasını, 11 dalda ödül alan The Crown ve The Queen’s Gambit dizileri vurdu.
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En Başarılı Drama Dizisi: The Crown - Netflix
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En Başarılı Komedi Dizisi: Ted Lasso - Apple TV+
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En Başarılı Mini Dizi: The Queen’s Gambit - Netflix
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Mini Dizi, Film ya da Özel Dramda En İyi Senaryo: Michaela Coel - I May Destroy You
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En İyi Yarışma: RuPaul’s Drag Race
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En İyi Drama Erkek Oyuncusu: Josh O’Connor - The Crown
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En İyi Drama Kadın Oyuncusu: Olivia Colman - The Crown
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En İyi Komedi Erkek Oyuncusu: Jason Sudeikis -Ted Lasso
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En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Jean Smart - Hacks
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Mini Dizi ya da Filmde En İyi Erkek Oyuncu: Ewan McGregor - Halston
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Mini Dizi ya da Filmde En İyi Kadın Oyuncu: Kate Winslet - Mare of Easttown
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Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Tobias Menzies - The Crown
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Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gillian Anderson - The Crown
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Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Brett Goldstein - Ted Lasso
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Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hannah Waddingham - Ted Lasso
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Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Evan Peters - Mare of Easttown
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Mini Dizi ya da Filmde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julianne Nicholson - Mare of Easttown
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En Başarılı Televizyon Dizisi: Dolly Parton’s Christmas on the Square - Netflix
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