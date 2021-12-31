Dünyadan bir 2021 yılı geçti!

Dünya, Koronavirüs pandemisiyle mücadelenin sürdürdüğü ikinci bir 365 günü geride bırakırken, siyaset sahnesi dünyada durulmadı. Spor dünyasından diplomasinin 'yeni normal'e alışmaya çalıştığı 2021'in henüz ilk günlerinde ABD'nin başkentindeki Kongre binasını Donald Trump'ın destekçilerinin basmasını tüm dünya izlerken yaz aylarında ABD Afganistan'dan çekildi ve Taliban'ın Kabil'i ele geçirdi. 2021'de Koronavirüs'e karşı aşılanmanın yaygınlaşmasıyla aşı karşıtlığı ve aşı eşitsizliği de çok konuşuldu. Almanya'da 16 yıllık bir devir kapandı. Angela Merkel emekli oldu, AB'nin en büyük ekonomisinin dümenine sosyal demokrat Olaf Scholz geçti. Rusya, Ukrayna sınırına asker yığdı. Batı ile Rusya arasındaki gerilim, 'Yeni bir Soğuk Savaş'ın eşiğinde miyiz sorularına sebep oldu. İşte 25 maddede dünya gündeminde 2021'e damga vuranlar....
31 Aralık 2021 16:30
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Dünya, Koronavirüs pandemisiyle mücadelenin sürdürdüğü ikinci bir 365 günü geride bırakırken, siyaset sahnesi dünyada durulmadı. Spor dünyasından diplomasinin 'yeni normal'e alışmaya çalıştığı 2021'in henüz ilk günlerinde ABD'nin başkentindeki Kongre binasını Donald Trump'ın destekçilerinin basmasını tüm dünya izlerken yaz aylarında ABD Afganistan'dan çekildi ve Taliban'ın Kabil'i ele geçirdi. 2021'de Koronavirüs'e karşı aşılanmanın yaygınlaşmasıyla aşı karşıtlığı ve aşı eşitsizliği de çok konuşuldu. Almanya'da 16 yıllık bir devir kapandı. Angela Merkel emekli oldu, AB'nin en büyük ekonomisinin dümenine sosyal demokrat Olaf Scholz geçti. Rusya, Ukrayna sınırına asker yığdı. Batı ile Rusya arasındaki gerilim, 'Yeni bir Soğuk Savaş'ın eşiğinde miyiz sorularına sebep oldu. İşte 25 maddede dünya gündeminde 2021'e damga vuranlar....
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Britanya’da Oxford/AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısı ilk defa 82 yaşındaki Brain Pinker’a uygulandı.
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ABD Kongresi’nde Joe Biden’ın başkanlığını resmileştirecek süreç yürütülürken Trump’ın destekçileri Kapitol Binası’na saldırdı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.
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Zehirlendikten sonra uzun süre Almanya’da tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Navalni, ülkesine dönmesiyle tutuklandı. Navalni’nin tutuklanması Rusya genelinde protestolara sebep oldu.
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20 Ocak’ta Joe Biden yemin ederek ABD’nin yeni Başkanı olarak göreve başladı. Kamala Harris ülkenin hem ilk kadın hem de ilk siyah başkan yardımcısı oldu
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Myanmar’da ordu, sivil hükümeti bir darbe ile devirerek yönetime el koydu. 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildi.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın başlattığı ikinci azil sürecinde Senato tarafından aklandı.
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ABD, AB, Birleşik Krallık ve Kanada; Uygurlara yapılan hak ihlalleri nedeniyle Çin’e yaptırım uyguladı
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Ukrayna sınırında 100 bin asker toplayan Rusya lideri Putin, Batı’ya "kırmızı çizgiyi aşmayın" uyarısı yaptı.
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Biden, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendiren ilk ABD başkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden’ın açıklamaları üzerine "Talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz" dedi.
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İsrail’in Filistinli aileleri Kudüs’teki evlerinden çıkarma kararı şehirde ayaklanmalara sebep oldu. Karşılıklı bombalamalar meydana geldi. Olaylarda 200’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.
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Friends’in özel bölümü, dizi bittikten 17 yıl sonra yayınlandı
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Belarus, zorla bir Ryanair uçağını Minsk’e indirip içindeki gazeteci Roman Protaseviç’i kız arkadaşıyla birlikte tutukladı.
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İsrail’de Knesset, Naftali Bennett’in Başbakanı olduğu koalisyonu destekledi; 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Biden'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez 14 Haziran'da NATO Zirvesi'nde görüştü.
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ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk defa mevkidaş olarak İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi.
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Haziran’da başlayan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya’nın şampiyonluğuyla sona erdi. Turnuvaya büyük umutlarla giden Türkiye, gruplarda sıfır çekerek elendi.
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2020 Yaz Olimpiyatları, Japonya’nın başkenti Tokyo’da başladı. Türkiye ikişer tane altın ve gümüş, 9 tane de bronz madalya kazandı.
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Milyarder Richard Branson, Virgin Galactic ‘roket uçağı’yla uzayın sınırına uçtu. Amazon kurucusu Jeff Bezos da tamamı sivil bir mürettebatla, sahibi olduğu Blue Origin’in yaptığı bir roketle uzaya gitti
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 299 orman yangını çıktı. yüz binlerce hektar orman yandı, 9 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Yunanistan ve Akdeniz ülkelerinde de büyük orman yangınları meydana geldi.
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Barcelona, Lionel Messi’nin kulüpten ayrılacağını açıkladı.
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15 Ağustos'ta Kabil düştü; Taliban başkenti ele geçirirken ülkenin lideri Eşref Gani, Afganistan’dan kaçtı. ABD, 20 yıl sonra Afganistan’dan tüm askerlerini çekerek en uzun savaşına son verdi.
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Almanya’da Merkel’in parti lideri olarak girmediği ilk seçimde muhafazakar CDU, SPD’nin gerisinde kaldı. Sosyal Demokratlar, ufak bir farkla seçimde birinci parti oldu. Aralık’ta koalisyon anlaşmasına varılmasının ardından 16 yıllık Merkel devri resmen sona erdi. Sosyal Demokrat Olaf Scholz, yeni Başbakan olarak göreve başladı. Cem Özdemir, Alman kabinesinde yer alan ilk Türk asıllı Alman oldu.
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Nobel Ödülleri sahiplerini buldu: Nobel Fizik Ödülü: Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann | Nobel Kimya Ödülü: Benjamin List ve David MacMillan | Nobel Tıp Ödülü: David Julius ve Ardem Patapoutian | Nobel Edebiyat Ödülü: Abdulrazak Gurnah | Nobel Barış Ödülü: Rappler GYY Maria Ressa ve Novaya Gazeta GYY Dimitri Muratov | Nobel Ekonomi Ödülü: David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens
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Polonya ve Batı ülkeleri, Belarus’u Orta Doğu’dan göçmen taşıyıp sınıra yığmakla suçladı.
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Ekim sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 Batı ülkesinin büyükelçisinin “istenmeyen şahıs (persona non grata)” ilan edilmesi talimatı verdiğini söyledi. Kriz ilerleyen günlerde sönümlendi.