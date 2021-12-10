2021'de Twitter Türkiye'de en çok konuşulan takım ve sporcular
10 Aralık 2021 13:25
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Pandemi döneminde 2020’de spor müsabakaları devam ederken, stadyumlar ve salonlar ise sessizdi. 2021 yılında ise pandemi koşullarının biraz hafiflemesiyle birlikte spor tutkunları hayran oldukları sporcuları izlemek ve takımlarına destek olmak için yine stadyumlarda yerlerini aldılar. Sosyal medya kanallarını yine çok aktif kullandığımız bu yılda, spor da yine anlık olarak en çok Twitter üzerinden konuşuldu. Twitter, Türkiye’de 2021 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve Tweet’lerini, sporda en çok etkileşim alan takımları ve Tweet’leri açıkladı.
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Verilere göre, hakkında en çok tweet atılan ve en çok etkileşim alan takım Beşiktaş oldu. Son Süper Lig şampiyonunu Galatasaray takip etti.
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Geçen yılın Euroleague şampiyonu Anadolu Efes de hakkında en çok tweet atılan ilk 10 takım arasında bir basketbol takımı olarak kendine yer buldu.
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Mercedes AMG F1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.
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Arjantinli süper star Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılıp Paris Saint Germain’e geçişi de bu yıla damga vuran olaylardan biri olarak Twitter’ı yıktı geçti.
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Dünyada hakkında en çok tweet atılan spor etkinliği, Tokyo Olimpiyat oyunları oldu. Futbolda ise İtalya-İngiltere finali uzak ara ile Twitter’daki en büyük etkileşim yaratan futbol etkinliği oldu. Türkiye’de de aynı şekilde olimpiyat oyunları Twitter’de büyük etkileşim yaratırken, futbolda ise sonucu Milli Takım için olumsuz sonuçlansa bile Türkiye-İtalya Euro 2020 açılış maçı üstünde büyük bir sohbet döndü.
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Ünlü yazar Paulo Coelho’nun Mete Gazoz’a hayranlığını anlattığı video, bu yılın yıldız tweetlerinde yer aldı.
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Üç isim bu yıl Twitter’da çok öne çıktı: Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Ebrar Karakurt
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Global ve yerel çapta baktığımızda Messi’nin Barcelona’dan ayrılışı ve Paris St. Germain’e geçişi, Twitter’da Messi’yi 2021’de Türkiye’de ve dünyada en çok konuşulan futbolcu ve sporcu yaptı. Twitter’a gündemini vuran diğer iki isim ise Formula 1’de kıyasıya rekabete giren Max Verstappen ve Lewis Hamilton oldu. Türkiye’deki futbolcular arasında ise Arda Turan ve Rachid Ghezzal’da en çok tweet atılan ilk 10 sporcu arasında listede yer aldı.
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Büyük başarı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda ise Ebrar Karakurt, Twitter’in yıldız isimi oldu.
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Türkiye’de spor hakkında en çok etkileşim alan tweetlere baktığımızda ise ilk sırada Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi öncesi resmi hesaptan atılan tweeti görüyoruz.
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Bu tweeti ise Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutlayan tweet takip etti.