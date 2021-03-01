2021 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu; işte tüm kazananlar...
Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belli oldu. Tina Fey ve Amy Poehler'ın sunumuyla Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Son bir yılda alışıldığı üzere bu tören de Koronavirüs pandemisi gölgesinde geçti, birçok kazanan adı duyurulduktan sonra salona internet yoluyla bağlandı. Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti. Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...
01 Mart 2021 08:07
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Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belli oldu. Tina Fey ve Amy Poehler'ın sunumuyla Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Son bir yılda alışıldığı üzere bu tören de Koronavirüs pandemisi gölgesinde geçti, birçok kazanan adı duyurulduktan sonra salona internet yoluyla bağlandı. Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti. Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...
228
EN İYİ FİLM: Nomadland
328
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM: Minari (ABD)
428
EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ): Borat Subsequent Moviefilm
528
EN İYİ ANİMASYON: Soul
628
EN İYİ ERKEK OYUNCU Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom
728
EN İYİ KADIN OYUNCU: Andra Day, The United States vs. Billie Holiday
828
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ): Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm
928
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ): Rosamund Pike, I Care A Lot
1028
EN İYİ YÖNETMEN: Chloe Zhao, Nomadland
1128
EN İYİ SENARYO: The Trial of the Chicago 7
1228
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU(FİLM): Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah
1328
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU(FİLM): Jodie Foster, The Mauritanian
1428
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ: Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
1528
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI(FİLM): Io Si (Seen) - The Life Ahead
1628
EN İYİ DİZİ (DRAMA): The Crown
1728
EN İYİ DİZİ (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ): The Queen's Gambit
1828
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ): Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit
1928
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DİZİSİ) Catherine O'Hara, Schitt's Creek
2028
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA DİZİSİ): Emma Corrin, The Crown
2128
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA DİZİSİ): Josh O'Connor, The Crown
2228
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ): Mark Ruffalo, I Know This Much Is True
2328
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ): Gillian Anderson, The Crown
2428
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ): John Boyega, Small Axe
2528
EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ): Schitt's Creek
2628
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DİZİSİ): Jason Sudeikis, Ted Lasso