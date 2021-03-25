2020 yılının en çok kazanan sporcuları açıklandı; Mesut Özil de listede
25 Mart 2021 14:54
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ABD'li ekonomi dergisi Forbes, 2020'nin en çok kazanan sporcularını listeledi. Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, 49. sırada yer aldı.
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1- ROGER FEDERER - 106.3 Milyon Dolar
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2 - CRISTIANO RONALDO - 105 Milyon Dolar
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3 - LIONEL MESSI - 104 Milyon Dolar
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4 - NEYMAR - 95.5 Milyon Dolar
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5 - LEBRON JAMES - 88.2 Milyon Dolar
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6 - STEPHEN CURRY - 74.4 Milyon Dolar
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7 - KEVIN DURANT - 63.9 Milyon Dolar
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8 - TIGER WOODS - 62.3 Milyon Dolar
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9 - KIRK COUSINS - 60.5 Milyon Dolar
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10 - CARSON WENTZ - 59.1 Milyon Dolar
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11 - TYSON FURY - 57 Milyon Dolar
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12 - RUSSELL WESTBROOK - 56 Milyon Dolar
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13 - LEWIS HAMILTON - 54 Milyon Dolar
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14 - RORY MCILROY - 52 Milyon Dolar
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15 - JARED GOFF - 49 Milyon Dolar
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16 - CONOR MCGREGOR - 48 Milyon Dolar
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17 - JAMES HARDEN - 47.8 Milyon Dolar
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18 - GIANNIS ANTETOKOUNMPO - 47.6 Milyon Dolar
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19 - ANTHONY JOSHUA - 47 Milyon Dolar
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20 - DEONTAY WILDER - 46.5 Milyon Dolar
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49 - Ara transferde Fenerbahçe'ye katılan Mesut Özil ise Paul Pogba, Antoine Griezmann gibi isimleri geride bırakarak 28.7 Milyon Dolar ile 49. sırada yer aldı.
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