2020 yılında Türkiye'de en çok verilen isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılında bebeklere en çok koyulan isimleri açıkladı.
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Bakanlık verilerine göre 2020 yılında 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi. Bunların 559 bin 753’ü erkek, 531 bin 390’ı kız çocuk oldu.
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En çok koyulan erkek isimleri sırasıyla Yusuf, Miraç ve Eymen oldu.
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En çok koyulan kız isimleri sırasıyla Zeynep, Elif ve Defne oldu.
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En çok tercih edilen diğer isimler arasında ise kız çocuklarında; Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem ve Asya bulunurken, erkek çocuklarında Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza ve Ali Asaf yer aldı.
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Yalnızca bir bebeğe verilen isimler arasında ise şunlar yer aldı; Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe ve Alpargu.