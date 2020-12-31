2020 yılında Türk futbolunda neler yaşandı?

2020 yılında Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin kronolojisi:
31 Aralık 2020 14:29
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2020 yılında Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin kronolojisi:
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7 Ocak: Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.16 Ocak: Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.21 Ocak: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
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24 Ocak: Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Eski başkan Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.29 Ocak: Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.31 Ocak: Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiraladığını açıkladı.
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23 Şubat: Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy’de yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.23 Mart: Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.30 Mart: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip Koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.31 Mart: Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni tip Koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.3 Nisan: Türkiye Futbol Federasyonu, takımların hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurdu.30 Nisan: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı.6 Mayıs: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.19 Mayıs: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkarıldı.28 Mayıs: TFF, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde 7 kulübün talebini reddederken, lig ve kupa maçlarında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verdi. 29 Mayıs: Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.
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3 Haziran: UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi. 12 Haziran: Süper Lig'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra oynanan maçlarla devam edildi. 14 Haziran: Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.
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30 Haziran: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı.1 Temmuz: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.2 Temmuz: Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, takımıyla son antrenmanına çıktı ve sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı.4 Temmuz: Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.5 Temmuz: Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.8 Temmuz: TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti. Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.
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12 Temmuz: TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.14 Temmuz: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.16 Temmuz: Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının duruşması, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) çevrim içi yapıldı.
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18 Temmuz: TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi. Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.19 Temmuz: Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.20 Temmuz: Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarının ayrıldığını açıkladı.24 Temmuz: Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transferi gündemde olan Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.25 Temmuz: Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı. 26 Temmuz: Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.
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28 Temmuz: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı.Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı. 29 Temmuz: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini ve 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.
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30 Temmuz: CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazı reddetti. TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.1 Ağustos: Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.4 Ağustos: Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.
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5 Ağustos: Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Arda Turan ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.12 Ağustos: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden seçildi.13 Ağustos: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.
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14 Ağustos: TFF, 2019-2020 sezonu liglerini tescil etti. 15 Ağustos Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti. Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. 20 Ağustos: TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.
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25 Ağustos: MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam etti 26 Ağustos: Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.1 Eylül: TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, Ankara'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.3 Eylül: Türkiye Futbol Federasyonu, Bilim Kurulunun görüşü dikkate alınarak, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.
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6 Eylül: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 12 Eylül: Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 14 Eylül: Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.15 Eylül: Vedat Muriqi, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı. 17 Eylül: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Diagne (2) ve Luyindama attı.18 Eylül: Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden renklerine bağladı. 22 Eylül: Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un Almanya'nın Leipzig Kulübüne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.
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24 Eylül: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk ettiği Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.28 Eylül: Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.1 Ekim: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.4 Ekim: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.14 Ekim: UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı.23 Ekim:UEFA ülke puanı klasmanında geçen sezon bitiminde 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü.28 Ekim: Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirdi.
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31 Ekim’de Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı. 2 KasımSüper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.4 KasımMedipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi. Turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Demba Ba attı. 5 Kasım- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.6 Kasım"Futbolda şike" davasında tüm sanıklar "şike ve teşvik" suçlarından beraat etti. Yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yargılama kapsamında haklarındaki kararlar bozulan ve dosyaları ayrılan 20 sanıklı davada ise eski Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında olduğu 19 sanığın atılı suçlardan beraatine, bir sanığın ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti
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7 Kasım’da TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi Koronavirüs’e yakalandı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı. 10 Kasım Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.11 Kasım Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirildiği açıklandı.14 Kasım Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.15 Kasım UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup 5. maçında ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
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19 Kasım UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile Türkiye maçı oynandı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düştü.22 Kasım Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığı duyuruldu.25 Kasım Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.26 Kasım Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 yendi.
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27 KasımKasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu: "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır" açıklamasında bulundu.28 Kasım’da Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu. 30 Kasım: Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.
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1 Aralık: A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi. 2 Aralık: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 1,5 sezon forma giyen Faslı defans oyuncusu Muhammed Abarhoun, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi.3 Aralık: Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. İrfan Can, Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapmıştı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi.7 Aralık2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurası çekildi. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. 8 Aralık: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım sahadan çekildi. Paris ekibi de Başakşehir'e destek verdi ve sahadan çekildi, maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının tüm hakemlerini değiştirirken karşılaşmanın 9 Aralık'ta TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda yaşanan ırkçılık utancına ilişkin "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.9 Aralık: Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli futbolcuların sahadan çekildiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, kaldığı yerden devam etti. Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Turuncu-lacivertliler, 3 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti.PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.
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10 Aralık: Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe yaşamını yitirdi. Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini bildirdi.11 AralıkTFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi .Paris Saint Germain'e karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 8 Aralık 2020 tarihinin futbolda ırkçılıkla mücadele için milat olacağını söyledi.14 Aralık: TFF, takımlarda Covid-19 testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya çıkabileceğini açıkladı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.