2020 yılında sosyal medyada en çok konuşulan markalar
14 Ocak 2021 12:45
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Dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Haber siteleri, bloglar ve forumlar üzerine bir araştırma yaptı. 1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasındaki verilere göre, çeşitli kategorilerde sosyal medyanın en çok konuşulan markalarını listeledi.
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Tüm kategorilerde en fazla konuşulan marka Türk Hava Yolları oldu. Listenin tamamı ise şu şekilde; Türk Hava Yolları- 1.266.274 paylaşım Vodafone: 1.220.982 paylaşım Trendyol: 1.184.208 paylaşım Türk Telekom: 964.780 paylaşım Turkcell: 934.766 paylaşım
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En fazla konuşulan akıllı telefon markası: Apple En fazla konuşulan akıllı telefon markaları listesi; iPhone: 887.514 paylaşım Samsung: 341.850 paylaşım Huawei: 306.563 paylaşım Xiaomi: 281.890 paylaşım OPPO: 60.839 paylaşım
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Yılın en çok konuşulan araba markası ise Mercedes oldu. Mercedes: 646.184 paylaşım BMW: 258.103 paylaşım Ford: 217.911 paylaşım Renault: 177.547 paylaşım Audi: 155.484 paylaşım
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En fazla konuşulan internet sitesi YouTube YouTube: 25.450.469 paylaşım Ekşi Sözlük: 489.156 paylaşım Onedio: 317.391 paylaşım Webtekno: 210.461 paylaşım İnci Sözlük: 69.092 paylaşım
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En fazla konuşulan forum siteleri sıralaması ise şu şekilde; Ekşi Sözlük: 11.138.098 paylaşım Donanım Haber: 6.392.078 paylaşım Şikayet Var: 5.587.803 paylaşım Memurlar Net: 741.020 paylaşım Kadınlar Kulübü: 637.794 paylaşım
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En çok tercih edilen video konferans ve iletişim platformları: Zoom: 312.846 paylaşım EBA TV: 273.592 paylaşım Skype: 147.105 paylaşım Discord: 32.910 paylaşım Microsoft Teams: 12.956 paylaşım
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WhatsApp bu yılın başında gündem olsa da geçtiğimiz yıl da en çok konuşulan 3. uygulamaydı. 2020 yılında en fazla konuşulan uygulamalar; YouTube: 5.372.568 paylaşım Instagram: 2.178.458 paylaşım WhatsApp: 1.174.165 paylaşım Facebook: 739.336 paylaşım TikTok: 651.865 paylaşım