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2020 yılında sosyal medyada en çok etkileşim alan takımlar belli oldu

13 Ocak 2021 13:31

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Adba Analytics'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanları belirlendi. Paylaşımlar 1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarih aralığını kapsarken, raporun genel hacim verilerini içeren ilk bölümünde sadece Twitter paylaşımları yer aldı. '2020'nin en çok konuşulanları' bölümünde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, haber siteleri, bloglar, forumlar gibi mecralar da analize dahil edildi.

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Yapılan araştırmaya göre, geçen yılın en çok etkileşim alan futbol kulübü, 4 milyonun üzerinde paylaşım ile Fenerbahçe oldu: 4.377.113

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2. Galatasaray: 3.005.710

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3. Beşiktaş: 2.269.841

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4. Trabzonspor: 901.336

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5. İstanbul Başakşehir: 352.701

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Yabancı futbol kulüpleri arasında Twitter hesabı en çok etkileşim alan kulüpler sıralandığında, Manchester United 8 milyonluk etkileşimiyle ilk sırada. 1. Manchester United: 8.211.620

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2. Liverpool: 7.207.526

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3. Chelsea: 7.175.318

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4. Arsenal: 6.342.914

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5. Barcelona: 4.851.794

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