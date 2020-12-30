2020 yılında Instagram'da en çok beğenilen 10 fotoğraf
30 Aralık 2020 12:30
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Ünlülerin Instagram paylaşımları rekor beğeniler almaya devam ediyor. 2020 yılında en çok beğenilen paylaşımlar belli oldu. Listenin en başında Cristiano Ronaldo var. Ama rekor Kylie Jenner'da. Her ne kadar yılın en çok beğeni alan Instagram fotoğrafı ona ait olmasa da dört farklı paylaşımıyla listede yer aldı. İşte ünlülerin 2020 yılında en çok beğeni alan 10 Instagram paylaşımı.
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Kylie Jenner'ın 17 Ekim'de paylaştığı ve sevgilisi Travis Scott ile poz verdiği bu pozu listenin 10'uncu sırasında. Paylaşım 14 milyonun üzerinde beğeni aldı.
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Cristiano Ronaldo da listeye iki paylaşımıyla girdi. Sevgilisi Georgina Rodriguez ve kendi adını taşıyan en büyük oğluyla verdiği bu pozu 5 Şubat'ta paylaştı ve 14.3 milyon beğeni aldı.
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Kylie Jenner'ın 1 Ekim'de paylaştığı bu video da listede. Kızı Stormie ile birlikte çektiği bu video 14.5 milyon beğeni aldı.
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Yine Kylie Jenner'ın bir paylaşımı. 26 Mart'ta paylaştığı kızı Stormi'nin bu fotoğrafı 15.3 milyon beğeni aldı.
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Ariana Grande bu pozunu 20 Aralık'ta paylaştı. Gelen beğeni ise 15.4 milyon.
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LeBron James'in 27 Ocak'ta yaptığı bu paylaşım 15.5 milyon beğeni aldı.
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Yine Kylie Jenner. Sevgilisi Travis Scott ile kızı Stormi'nin bu pozunu 30 Nisan'da paylaştı. Paylaşıma 16 milyon beğeni geldi.
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Lionel Messi'nin Maradona ile birlikte göründüğü bu pozuna 16.4 milyon beğeni geldi. Messi bu fotoğrafı 25 Kasım'da paylaştı.
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Chadwick Boseman'ın ölümünden sonra kendi sayfasında paylaşılan bu fotoğrafa 19.1 milyon beğeni geldi.
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İşte 2020 yılının en çok beğeni alan Instagram paylaşımı. Cristiano Ronaldo'nun, hayatını yitiren Maradona anısına paylaştığı bu pozuna 19.7 milyon beğeni geldi.