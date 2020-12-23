T24 LogoT24 Logo

2020 yılında en çok izlenen yerli ve yabancı filmler

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri sinema oldu. Salonların kapalı kalmasıyla filmler online mecralarda gösterime girmek zorunda kaldı. 2020'de vizyona giren filmlerin ne kadar izlendiği ise merak konusu oldu.

23 Aralık 2020 18:04

111

İşte Box Office verilerine göre 2020'de en çok izlenen 5 yerli ve 5 yabancı film:

211

En çok izlenen yerli filmler: 5. Sıfır Bir - 868.734 seyirci

311

4. Bayi Toplantısı - 1.047.163 seyirci

411

3. Baba Parası - 1.697.597 seyirci

511

2. Rafadan Tayfa Göbeklitepe - 2.488.274 seyirci

611

1. Eltilerin Savaşı - 3.630.822 seyirci

711

En çok izlenen yabancı filmleri: 5. Tenet - 231.714 seyirci

811

4. Dolittle - 293.337 seyirci

911

3. Kirpi Sonic - 314.198 seyirci

1011

2. Yırtıcı Kuşlar - 319.721 seyirci

1111

1. Parazit - 331.059 seyirci

ETİKETLER

2020yerli filmyabancı filmsinema salonupandemiKoronavirüsEltilerin SavaşıParazitSıfır BirTenetBayi ToplantısıDolittle
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24