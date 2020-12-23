2020 yılında en çok izlenen yerli ve yabancı filmler
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri sinema oldu. Salonların kapalı kalmasıyla filmler online mecralarda gösterime girmek zorunda kaldı. 2020'de vizyona giren filmlerin ne kadar izlendiği ise merak konusu oldu.
23 Aralık 2020 18:04
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İşte Box Office verilerine göre 2020'de en çok izlenen 5 yerli ve 5 yabancı film:
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En çok izlenen yerli filmler: 5. Sıfır Bir - 868.734 seyirci
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4. Bayi Toplantısı - 1.047.163 seyirci
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3. Baba Parası - 1.697.597 seyirci
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2. Rafadan Tayfa Göbeklitepe - 2.488.274 seyirci
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1. Eltilerin Savaşı - 3.630.822 seyirci
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En çok izlenen yabancı filmleri: 5. Tenet - 231.714 seyirci