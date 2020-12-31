2020 yılında hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Koronavirüs’ün büyük etkisi görüldü. Maçlar, turnuvalar ertelendi, bazı ligler oynanmadan tescil edildi. Futbol ve basketbolun iki efsanesi aramızdan ayrıldı. Kobe Bryant ile Diego Armando Maradona, 2020'nin bizden aldıkları olarak aklımıza kazındı. İşte 2020 yılında dünyanın spor olayları:
31 Aralık 2020 09:36
121
2020 yılında spor dünyasında neler yaşandı?
221
Spor dünyası, yılın ilk ayı ocakta ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsıldı. ABD'de California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki helikopter kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi. Kazada Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti.
321
Portekizli motosiklet sürücüsü Paulo Gonçalves, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.
421
Sacramento Kings'i 127-123 yenen Dallas Mavericks'in 20 yaşındaki oyun kurucusu Luka Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.
521
İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı. Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, ikinci hakkında 6,17 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
621
Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, girdiği komadan 2 yıl 9 ay sonra çıktı.
721
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.
821
35 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde üç farklı takımla (Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat) şampiyonluğa ulaşarak final serisinin en değerli oyuncusu seçilen ilk oyuncu da oldu. Lakers, 10 yıl aranın ardından 17. şampiyonluğuna ulaştı ve Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak oldu.
921
Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu. Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edildi. İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih şampiyon oldu.
1021
Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
1121
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ayrılma talebinden sonra yaşanan tartışmaların ardından Barcelona kulüp yönetimine sert suçlamalar yönelterek, 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemenin "imkansız" olmasından takımda bir yıl daha kalacağını açıkladı.
1221
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla karşılaştı. Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
1321
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu. Türkiye Grand Prix'sinde 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu yakaladı.
1421
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Bahreyn'deki yarışın ilk turunda korkutucu bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ın aracına temas etti. Grosjean'ın otomobili temasın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşındaki Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başardı. Ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar olduğu belirtilen Grosjean, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
1521
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybeden Maradona, kasım ayı başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti. Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
1621
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneten Stephanie Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem oldu.
1721
İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.
1821
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım sahadan çekildi. Paris ekibi de Başakşehir'e destek verdi ve sahadan çekildi, maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının tüm hakemlerini değiştirirken karşılaşmanın 9 Aralık'ta TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesine karar verdi. -PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.
1921
BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 107. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.
2021
2020 'FIFA En İyiler Ödülleri'nde en iyi futbolcu ödülüne Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylece bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.
2121
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli forveti Paulo Dybala'nın yeni tip koronavirüsü yenerek iyileştiğini bildirdi. Kovid-19 tedavisi gören Paulo Dybala'nın iyileşmesi 45 gün sürdü.