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'2020 Yılın Basın Fotoğrafları'

06 Mart 2020 11:57

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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TMFD), 35'incisini düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları 2020' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların kareleri damgasını vurdu.

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'Yılın Basın Fotoğrafı' ödülü çevre fotoğrafına verildi. Ödülü kazanan Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen oldu. Şen, ödülü Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nün kuraklaşan çevresinde yaşam mücadelesi veren sokak köpeğinin fotoğrafı ile aldı.

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TFMD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile 'Sıfır Atık' projesinin farkındalığına bir ödülle destek oldu. Tahsin Ceylan'ın ödül alan karesinde, denizlerde insanın sebep olduğu kirlilik vurgulandı.

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Yarışmada sığınmacıların yaşadıkları zorlukları görüntüleyen fotoğraflarda ödüllendirildi.

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TFMD Başkanı Rıza Özel, 35 yıldır düzenlenen etkinliğe ilişkin, "Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Seçilen fotoğraflarla mesajlar veriyoruz. Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle farkındalığa katkı sunuyoruz" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde yapılan saldırının fotoğrafı da ödül aldı.

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'2020 Yılın Basın Fotoğrafları'

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'2020 Yılın Basın Fotoğrafları'

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'2020 Yılın Basın Fotoğrafları'

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'2020 Yılın Basın Fotoğrafları'

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