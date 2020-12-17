2020'ye damga vuran moda olayları

Moda dünyası, 2020'de Koronavirüs sebebiyle hiç olmadığı kadar büyük bir değişime imza attı. Yıl içinde yaşananlar, moda sektöründe hem olumlu hem de olumsuz değişimlere neden oldu.
17 Aralık 2020 12:32
114
Koronavirüs İtalya'ya sıçramasının ardından dünyaca ünlü moda devi Armani, Milano Moda Haftası kapsamında yapacağı büyük defilede son dakika değişikliğine gitti. Armani, tarihinde ilk kez sağlık tehlikesi nedeniyle defileyi boş salonda sergiledi. YouTube'da yayınlanan alkışsız defilenin sonunda, yine her zaman olduğu gibi ünlü tasarımcı Giorgio Armani selam vermek üzere podyuma çıktı.
214
Moda evi ayrıca, genellikle temmuz ayında Paris Couture Moda Haftası sırasında gerçekleşen Armani Prive gösterisi ile hem yaz hem de kış aylarında giyilebilecekleri içeren mevsimsiz koleksiyonunu Ocak 2021'e kadar ertelendiğini açıkladı.
314
Paris'te Temmuz 2020'de gerçekleşmesi planlanın couture şovları iptal edildi. Fransız modasının yönetim organı olan Federation de la Haute Couture et de la Mode'den yapılan açıklamada, "Corona virüs salgınının dünya çapında yayılmasıyla birlikte moda evleri, çalışanları ve herkesin sağlığını güvence altına almak için güçlü kararlar aldı" denildi.
414
Armani, Chanel, Gucci, Prada ve Ralph Lauren gibi dev firmaların defilelerini iptal etmelerinin ardından üretimleri de durma noktasına geldi. Marc Jacobs, eylül ayındaki moda haftası için yaptığı Sonbahar 2020 koleksiyonunu durdurduğunu açıkladı.
514
İstanbul Kongre Merkezi'nde 17-23 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Dosso Dossi Fashion Show'a yurt içi ve yurt dışından 5 binin üzerinde katılımcı bekleyen ve dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio'nun 'baş manken' olarak podyuma çıkacağı Dosso Dossi Fashion Show, corona salgını nedeniyle iptal oldu.
614
Çin'de, mayıs ayında salgının kontrol altına alındığının duyurulmasının ardından, Çin Moda Haftası düzenlendi. Hayat normalleşmeye başlarken salgın tedbirlerinin elden bırakılmadığı Çin'de, moda haftası, tarihinde ilk kez seyircisiz yapıldı.
714
Defileler kadar moda üretimleri de salgından nasibini aldı. İlginç maske tasarımları birbiriyle yarıştı.
814
İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunan moda devi Burberry maske, önlük ve eldiven üretimine başladı. Giorgio Armani, Chanel gibi moda devlerinin virüs seferberliğinin ardından Louis Vuitton da sağlık görevlileri için önlük üretimi yaptı.
914
İtalyan modacı Giorgio Armani, ülkesindeki salgın krizine bağışla destek oldu. Modacı, İtalya’da corona virüsle mücadele için 1,25 milyon euro bağış yaptı. Armani’nin 1,25 milyon euro’luk bağışı Milano kentindeki üç hastaneye ve Roma’daki bir hastaneye iletildi.
1014
Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 milyon dolar bağış yapan Kylie Jenner, güzellik markası altındaki üretimi durdurdu, 6 bin adet el dezenfektanı üretti ve bunları California’daki hastanelere ulaştırdı.
1114
ABD’de George Floyd’un ırkçı polis tarafından öldürülmesiyle birlikte Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketi başladı. Sokaklardaki protestolar ABD sınırlarını aştı, Avrupa ülkelerine de yayıldı. Elbette ırkçılık karşıtı akım, moda dünyasını da etkiledi. Güzellik markası Glossier, ırkçılıkla savaşmak için 1,5 milyon dolar bağışladı. E-ticaret sitesi Etsy de eşit haklar için 500 bin dolar bağış yaptı. H&M gruptan Cos, Black Lives Matter hareketini 500 bin dolarlık bağışla destekledi. GAP, 250 bin dolar bağış yaparken, Ganni markası ırkçılık karşıtı derneklere 100 bin dolar bağışladı.
1214
3 Kasım ABD seçimleriyle birlikte moda dünyası hiç olmadığı kadar politize oldu. ‘Oy ver’ (Vote) sloganlı tişörtler, çantalar, ayakkabılar her yerde görülmeye başladı.
1314
Instagram hala moda markaları için çok güçlü bir platform. Ancak sektör, 2020 yılında TikTok'un gücünü de keşfetmiş görünüyor. Markalar, tanıtımlarında, yeni dönemin en popüler sosyal medya platformanlarından TikTok'un fenomenlerine yer verdi. Örneğin moda devi Prada, TikTok'ta 100 milyonluk takipçiye ulaşan ilk kişi olarak internet tarihine geçen 16 yaşındaki Charli D’Amelio ile çalıştı. D'Amelio, markanın Milano Moda Haftası'ndaki Sonbahar 2020 koleksiyonu tanıtımında yer aldı.
1414
Lady Gaga, Millie Bobby Brown, Rihanna gibi isimler, kendi adlarına açtıkları güzellik markalarının üretimine bu yıl da hız kesmeden devam etti. Rihanna'nın Fenty Skin'i, Selena Gomez'in Rare Beauty'si, Jennifer Lopez'in JLo Beauty'si 2020'yi en verimli geçiren markalar oldu.