2020 Tokyo Olimpiyatları: Dikkate değer 11 hikaye

Dünyanın en iyi sporcuları, önümüzdeki iki hafta boyunca 339 spor etkinliğinde madalya için yarışmaya devam edecek. İzlenecek isimleri seçmek oldukça kolay, ancak her sporcunun farklı bir hikayesi ya da gündemi vardır. Simone Biles rekor altın madalya için gidiyor. Naomi Osaka, bir ev sahibi ülke kahramanı olmaya hazırlanıyor. Sporcuların yanı sıra, birkaç ülke takım olarak manşetlere çıkıyor. Rusya'nın doping skandalı devam ediyor. Küba protestoları, Kübalı sporcuları etkiler mi? Rolling Stone, Olimpiyatlarda neler olup bittiğini göstermek için, takip edilmesi gereken 11 hikaye listeledi.
26 Temmuz 2021 11:59
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Simone Biles rekor altın madalya için gidiyor. Naomi Osaka, bir ev sahibi ülke kahramanı olmaya hazırlanıyor. Sporcuların yanı sıra, birkaç ülke takım olarak manşetlere çıkıyor. Rusya'nın doping skandalı devam ediyor. Küba protestoları, Kübalı sporcuları etkiler mi? Rolling Stone, Olimpiyatlarda neler olup bittiğini göstermek için, takip edilmesi gereken 11 hikaye listeledi.
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Sörf, ilk çıkışında sıçrama yapacak mı? Yarışmada sporcuların, kazanmak için, jüri heyeti tarafından verilen puanları artıracak çeşitli teknikler ve hareketler sergilemeleri gerekecek olan sörf dalında, ABD'den Carissa Moore ve Caroline Marks, Avustralya'dan Stephanie Gilmore ve Sally Fitzgibbons ve Brezilya'dan Tatiana Weston-Webb ve Silvana Lima yer alıyor. Yarışın gerçekleşeceği mekan Tsurigasaki Sörf Plajı, Chiba vilayetinin Ichinomiya bölgesinde, Tokyo'nun yaklaşık 50 mil dışında yer almakta.
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3×3 Basketbol, sokaktan Olimpiyatlara taşınıyor Mahalle oyunlarından ilham alan yarı saha yarışması, Olimpiyatların yeni bir disiplini olarak ilk kez sahneye çıkıyor. Beşe beş tam saha basketbolunun aksine, fauller için ara olmayan oyun, izleyenlere bol miktarda heyecan garanti ediyor.
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ABD Kadın Futbol Takımı, altın madalyayı geri kazanmak istiyor ABD Kadın Milli Futbol Takımı, tacını geri almaya çalışıyor. Rio’da, uzun zamandır rakipleri olan İsveç'e kaybettikten sonra zor bir başlangıç yapan takım; Carli Lloyd, Megan Rapinoe ve Alex Morgan gibi sporcularıyla Olimpiyatlarda iddialı bir çıkış yapmaya hazır.
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Yüzmede Simone Manuel ve Katie Ledecky ABD Lider Takımı Takım kaptanı Simone Manuel, son birkaç ayı yoğun antrenman temposundan kurtularak geçirdikten sonra 50 metre serbest stili kazanmaya çalışacak. Yüzmede bireysel altın madalya kazanan ilk siyahi sporcu, sadece havuzdaki hareketleriyle değil, sporcu haklarını savunması ve sporu çeşitlendirmesiyle de izlenecek bir isim olacak.
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Noah Lyles Bitirmek için Yarışıyor 200 metre koşusunda şu anki dünya şampiyonu 2016'da şansını kaçırmıştı ancak uzun bir bekleyişin ardından nihayet Olimpiyat sahnesinde ilk çıkışını yapmaya hazır. Usain Bolt'un 19.19 saniyelik dünya rekoru on yıldan fazla bir süredir yerinde duruyir, yani nihayet yeni birinin meşaleyi devralmasının vakti gelmis olabilir mi? Lyles'ın kişisel en iyi derecesi 19.5 olduğu için pek olası değil, ancak yine de altın madalya favori. Bunu yapabilmek için Nijeryalı sprinter Divine Oduduru ve sırasıyla ikinci (19.73) ve üçüncü (19.78) en hızlı olan Amerikalı takım arkadaşı Kenny Bednarek'i geçmesi gerekecek. Lyles'ı 100 metrelik sprintte göremeyecek olsanız da (Haziran'daki ABD Olimpiyat Denemelerinde yedinci oldu), büyük ihtimalle 4×100 metre bayrak yarışında yer alacak ve altın madalya için ikinci bir şansı olacak.
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Transseksüel sporcular, görünürlük kazanıyor; en az iki transseksüel sporcu Tokyo'da yarışacak. Yeni Zelandalı Laurel Hubbard 7 Ağustos'ta halter kadınlar 87 kg+ kategorisinde yarışacak. Atanmış cinsiyeti erkek olan Hubbard, 23 yaşına kadar erkek halterinde yarıştı. 30'lu yaşlarının ortalarında kadın olarak açılmasının ardından spora geri döndü. Takip edilmesi gereken bir diğer isim ise Kanadalı kadın futbol takımının bir üyesi olan Quinn. Quinn, resmi olarak Olimpiyatlarda yarışan ilk transseksüel atlet.
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Naomi Osaka, ev sahibi ülke zaferini hedefliyor Şubat ayında Avustralya Açık'ı kazandıktan sonra Osaka, zihinsel sağlık nedenlerini öne sürerek Fransız Açık'ta medyayla konuşmayı reddettiği için para cezasına çarptırıldı. Sporcular ile basın arasındaki ilişki hakkında küresel bir tartışmaya yol açtı. Şimdi herkes, ev sahibi ülke Japonya için altın madalya kazanmasını bekliyor.
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Ülkedeki siyasi kargaşa Kübalıları durdurmayacak Ada ülkesinden iki altın madalyalı şampiyon boksör Julio Cesar La Cruz ve Greko-Romen güreşçi Mijain Lopez, Tokyo'da konumlarını korumayı umuyor. Lopez kazanırsa, sporda arka arkaya dört altın madalya kazanan ilk kişi olacak.
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Rusya'nın doping skandalları devam ediyor Rusya Takımı bu yıl Olimpiyatlarda yarışmıyor; ancak, Rusya Olimpiyat Komitesi adı altında 300'den fazla Rus sporcu var. Bu yarışmacılardan herhangi birinin podyuma çıkması durumunda beyaz, mavi ve kırmızı bayrak dalgalanmayacak ve ülkenin marşı çalınmayacak. Onlarca yıl süren doping ve hile skandallarından sonra IOC, tartışmalı ülkeyi en azından Paris 2024'e kadar Olimpiyatlardan uzaklaştırdı.
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Jessica Springsteen "İnanç Sıçrayışı" Yaptı Rock yıldızı Bruce Springsteen'in kızı Jessica Springsteen, binicilik atlamada Olimpiyatlardaki ilk çıkışını yapıyor. Springsteen, atı Don Juan van de Donkhoeve ile hem bireysel olarak hem de ABD takımının bir parçası olarak 3-7 Ağustos tarihlerinde yarışacak.
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Tom Daley, Bronz Yerine Altına Gidiyor 160'tan fazla LGBTQ + sporcu bu yıl Olimpiyatlarda yarışacak. Aralarında en gözde sporcu ise, Londra 2012 ve Rio 2016'da bronz madalya kazandıktan sonra nihayet altın madalya kazanmayı umut eden dalgıç Tom Daley.