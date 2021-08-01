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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9. günde dünya ve olimpiyat rekorları kırıldı

01 Ağustos 2021 15:12

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Olimpiyat madalyasını garantileyen Buse Naz Çakıroğlu: Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız

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Erkekler 50 metre serbest stil yüzmede ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu.

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Kadınlar 50 metre serbest stil yüzmede Avustralyalı Emma McKeon altın madalyanın sahibi oldu.

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Erkekler 1500 metre serbest stil yüzmede ABD'li Robert Finke, şampiyon oldu.

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Yüzmede kadınlar 4x100 karışık bayrak yarışında Avustralya, olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu.

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Yüzmede erkekler 4x100 karışık bayrak yarışında ABD, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu.

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Kadınlar gülle atmada Çinli sporcu Lijiao Gong, şampiyon oldu.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde gülle atmada bronz madalya kazanan Yeni Zelandalı Valerie Adams, tek bir alan etkinliğinde 4 olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın oldu.

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Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı

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Gürcistan'ın iki sporcusu madalya aldıktan sonra yasak olmasına rağmen şehir turu yaptıkları için ülkelerine gönderildiler

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Fransız boksör Mourad Aliev, rakibine diskalifiyeyle yenilme kararını veren hakeme tepki göstererek, 30 dakika ringden ayrılmadı

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Gana, 29 yıl sonra ilk olimpiyat madalyasını garantiledi. Boksta erkekler 57 kiloda yarı finale çıkan Ganalı Samuel Takyi, olimpiyat madalyasını garantileyerek ülkesinin tarihine geçti.

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Teniste tek erkekler kategorisinde Alexander Zverev şampiyon oldu

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Porto Rikolu Camacho-Quinn kadınlar 100 metre engellide olimpiyat rekoru kırdı

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Teniste çift kadınlarda altın madalyayı Çekya'dan Krejcikova-Siniakova ikilisi kazandı

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