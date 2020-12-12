2020 Oyun Ödülleri sahiplerini buldu; geceye The Last Of Us Part II damga vurdu
2020 Oyun Ödülleri (Game Awards 2020) sahiplerini buldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen törene The Last of Us 2 damga vurdu. Naughty Dog'un oyunu 7 kategoride ödüle layık görüldü.
12 Aralık 2020 12:28
124
2020 Oyun Ödülleri (Game Awards 2020) sahiplerini buldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen törene The Last of Us 2 damga vurdu. Naughty Dog'un oyunu 7 kategoride ödüle layık görüldü.
224
Yılın oyunu, En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: The Last of Us Part II
324
En Heyecanla Beklenen Oyun: Elden Ring
424
En iyi Sanat Yönetimi: Ghost of Tsushima
524
En İyi RPG, En İyi Müzik: Final Fantasy VII Remake
624
En İyi Performans: The Last of Us Part II'deki Abbey rolüyle Laura Bailey
724
En Etki Yaratan Oyun: Tell Me Why
824
Devam Eden En İyi Oyun: No Man's Sky
924
En İyi Indie Oyun, En İyi Aksiyon Ödülü: Hades
1024
Yeni Şirket Tarafından Geliştirilen En İyi Indie Oyun: Phasmophobia
1124
En İyi Çok Oyunculu Oyun, En İyi Mobil Oyun: Among Us
1224
Kullanıcılarına En İyi Destek Veren Oyun: Fall Guys: Ultimate Knockout
1324
En İyi VR Oyunu: Half-Life: Alyx
1424
En İyi Dövüş Oyunu: Mortal Kombat 11 Ultimate
1524
En İyi Aile Oyunu: Animal Crossing: New Horizons
1624
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: Microsoft Flight Simulator
1724
En İyi Spor/Yarış Oyunu: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
1824
En İyi İçerik Yaratıcısı: Valkyrae
1924
En İyi E-Spor Atleti: Heo “Showmaker” Su
2024
En İyi E-Spor Koçu: Danny “Zonic” Sorensen
2124
En İyi E-Spor Etkinliği: League of Legends World Championship 2020