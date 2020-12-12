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2020 Oyun Ödülleri sahiplerini buldu; geceye The Last Of Us Part II damga vurdu

2020 Oyun Ödülleri (Game Awards 2020) sahiplerini buldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen törene The Last of Us 2 damga vurdu. Naughty Dog'un oyunu 7 kategoride ödüle layık görüldü.

12 Aralık 2020 12:28

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2020 Oyun Ödülleri (Game Awards 2020) sahiplerini buldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen törene The Last of Us 2 damga vurdu. Naughty Dog'un oyunu 7 kategoride ödüle layık görüldü.

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Yılın oyunu, En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: The Last of Us Part II

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En Heyecanla Beklenen Oyun: Elden Ring

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En iyi Sanat Yönetimi: Ghost of Tsushima

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En İyi RPG, En İyi Müzik: Final Fantasy VII Remake

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En İyi Performans: The Last of Us Part II'deki Abbey rolüyle Laura Bailey

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En Etki Yaratan Oyun: Tell Me Why

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Devam Eden En İyi Oyun: No Man's Sky

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En İyi Indie Oyun, En İyi Aksiyon Ödülü: Hades

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Yeni Şirket Tarafından Geliştirilen En İyi Indie Oyun: Phasmophobia

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En İyi Çok Oyunculu Oyun, En İyi Mobil Oyun: Among Us

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Kullanıcılarına En İyi Destek Veren Oyun: Fall Guys: Ultimate Knockout

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En İyi VR Oyunu: Half-Life: Alyx

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En İyi Dövüş Oyunu: Mortal Kombat 11 Ultimate

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En İyi Aile Oyunu: Animal Crossing: New Horizons

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En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu: Microsoft Flight Simulator

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En İyi Spor/Yarış Oyunu: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

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En İyi İçerik Yaratıcısı: Valkyrae

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En İyi E-Spor Atleti: Heo “Showmaker” Su

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En İyi E-Spor Koçu: Danny “Zonic” Sorensen

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En İyi E-Spor Etkinliği: League of Legends World Championship 2020

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En İyi E-Spor Oyunu: League of Legends

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En İyi E-Spor Sunucusu: Eefje “Sjokz” Depoortere

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En İyi E-Spor Takımı: G2 Esports

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