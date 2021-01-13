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2020'nin sosyal medyada en popüler teknik direktörleri belli oldu; Fatih Terim farkla önde

Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.

13 Ocak 2021 14:30

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Adba Analytics'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanları belirlendi. Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı. 1. Fatih Terim: 2.172.311

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2. Sergen Yalçın: 794.632

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3. Erol Bulut: 539.782

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4. Ersun Yanal: 517.542

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5. Şenol Güneş: 292.706

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2020 yılında en çok gündem olan futbolcu, sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçıran Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao oldu. Falcao 700 bin paylaşımla ilk sırada yer alırken, takım arkadaşları Fernando Muslera, Younes Belhanda ve Arda Turan diğer konuşulan isimler olarak dikkati çekti. 1. Falcao: 764.010

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2. Muslera: 547.488

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3. Belhanda: 540.931

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4. Arda Turan: 442.709

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5. Emre Belözoğlu: 428.243

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