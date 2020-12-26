Seyahat fotoğrafçılığı blogu Capture the Atlas tarafından düzenlenen “Yılın Kuzey Işıkları Fotoğrafçısı” ödülünü kazananların isimleri belli oldu.
26 Aralık 2020 10:38
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“Kuzey Işıkları Fotoğrafçısı” isimli yarışmada, dünyanın dört bir yanından çekilmiş 25 fotoğraf belirlendi. Bu yılki koleksiyonda 18 farklı ülkeden fotoğrafçılar, “Aurora Borealis” olarak da adlandırılan renkli doğal ışımaları fotoğrafladı. İşte yarışmanın kazanan 25 fotoğrafı
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“Heavenly Dance” – Sergey Korolev
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“Lofoten ice lights” -Dennis Hellwig
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“Convergence” – Agnieszka Mrowka
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“The Hunt’s Reward” – Ben Maze
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“Spring fireworks” – Ole Salomonsen
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“Symphony of the lights” – Iurie Belegurschi
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“Natural Mystic” – Virginia Yllera
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“The tower of sorcery” – Joaquín Marco
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2020'nin en iyi 25 "Kuzey Işığı" fotoğrafı
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“Hafragilsfoss Aurora” – Stefano Pellegrini
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“Dragon Eggs” – Roksolyana Hilevych
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“Antarctic Night” – Benjamin Eberhardt (Edit by Martin Heck)
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“Flames in the sky” – Risto Leskinen
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“Finland at night” – Kim Jenssen
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“Under a Canadian sky” – Parker Burkett
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“When a dream became a reality” – Mohad Almehanna
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“Vikings in the sky” – Nico Rinaldi
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“Right before the freezing” – Aki Mikkola
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“Affirmation” – William Patino
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“Aurora Eruption” – Tor-Ivar Næss
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“Pictured Rocks Magic” – MaryBeth Kiczenski
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“Turbulunce” – John Weatherby
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“Lights in the land of living skies” – Jeanine Holowatuik