2020'nin en çok kazanan kadın oyuncuları belli oldu
43 milyon dolarla Forbes listesinin zirvesinde yer alan oyuncuyu Angeline Jolie ile Gal Gadot takip ediyor
06 Ekim 2020 13:38
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Modern Family dizisinin rol almasının yanı sıra America's Got Talent programının jüri üyelerinden biri olan Sofia Vergara, 2020'nin en çok kazanan ismi
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Modern Family dizisinin rol almasının yanı sıra America's Got Talent programının jüri üyelerinden biri olan Sofia Vergara (altta), 2020'nin en çok kazanan ismi oldu.
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Bu rakam, 2020'de en çok kazanan erkek oyuncular sıralamasında 87,5 milyon dolarla zirveyi kaptırmayan Dwayne Johnson'ın gelirinin ancak yarısı ediyor
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Angelina Jolie, Marvel filmi The Eternals sayesinde listenin ikinci sırasında (35 milyon dolar)
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Gal Gadot ise, Netflix filmi Red Notice'den kazandığı 20 milyon doların da büyük katkısıyla en çok kazanan üçüncü aktris
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Melissa McCarthy/25 milyon dolar
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Meryl Streep/24 milyon dolar
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Emily Blunt/22,5 milyon dolar
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Nicole Kidman/22 milyon dolar
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Ellen Pompeo/19 milyon dolar
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Elisabeth Moss/16 milyon dolar
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Viola Davis/15,5 milyon dolar
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