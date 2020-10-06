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2020'nin en çok kazanan kadın oyuncuları belli oldu

43 milyon dolarla Forbes listesinin zirvesinde yer alan oyuncuyu Angeline Jolie ile Gal Gadot takip ediyor

06 Ekim 2020 13:38

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Modern Family dizisinin rol almasının yanı sıra America's Got Talent programının jüri üyelerinden biri olan Sofia Vergara, 2020'nin en çok kazanan ismi

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Modern Family dizisinin rol almasının yanı sıra America's Got Talent programının jüri üyelerinden biri olan Sofia Vergara (altta), 2020'nin en çok kazanan ismi oldu.

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Bu rakam, 2020'de en çok kazanan erkek oyuncular sıralamasında 87,5 milyon dolarla zirveyi kaptırmayan Dwayne Johnson'ın gelirinin ancak yarısı ediyor

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Angelina Jolie, Marvel filmi The Eternals sayesinde listenin ikinci sırasında (35 milyon dolar)

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Gal Gadot ise, Netflix filmi Red Notice'den kazandığı 20 milyon doların da büyük katkısıyla en çok kazanan üçüncü aktris

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Melissa McCarthy/25 milyon dolar

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Meryl Streep/24 milyon dolar

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Emily Blunt/22,5 milyon dolar

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Nicole Kidman/22 milyon dolar

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Ellen Pompeo/19 milyon dolar

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Elisabeth Moss/16 milyon dolar

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Viola Davis/15,5 milyon dolar

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