2020 Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu
Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği (LAFCA), 2020 yılının en iyilerini seçti. En İyi Film Ödülü "Small Axe"e verildi
23 Aralık 2020 10:48
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Oscar Ödülleri'ne öncü olan törenlerden biri olarak bilinen Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği (Los Angeles Film Critics Association/LAFCA), yılın en iyilerini seçtiği ödülleri sahiplerine takdim etti. Los Angeles Sinema Eleştirmenleri Derneği'nin takdim ettiği ödüller 60 basın üyesinin katılımıyla oylandı.
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En İyi Film - “Small Axe”
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En İyi Yönetmen - Chloé Zhao, “Nomadland”
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En İyi Kadın Oyuncu - Carey Mulligan, “Promising Young Woman”
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En İyi Erkek Oyuncu - Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”
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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Youn Yuh-jung, “Minari''
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Glynn Turman, “Ma Rainey’s Black Bottom”
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En İyi Belgesel - “Time”
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En İyi Animasyon - “Wolfwalkers”
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En İyi Yabancı Film - “Beanpole”
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En İyi Senaryo - Emerald Fennell, “Promising Young Woman”
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En İyi Sinematografi - Shabier Kirchner, “Small Axe”
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En İyi Prodüksiyon Tasarımı - Donald Graham Burt, “Mank”
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En İyi Kurgu - Yorgos Lamprinos, “The Father”
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En İyi Müzik - Trent Reznor ve Atticus Ross, “Soul”
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Douglas Edwards Deneysel Film Ödülü - John Gianvito, “Her Socialist Smile”
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Yeni Jenerasyon Ödülü- Radha Blank, “The Forty-Year-Old Version”