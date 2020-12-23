T24 LogoT24 Logo

2020 Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği (LAFCA), 2020 yılının en iyilerini seçti. En İyi Film Ödülü "Small Axe"e verildi

23 Aralık 2020 10:48

117

Oscar Ödülleri'ne öncü olan törenlerden biri olarak bilinen Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği (Los Angeles Film Critics Association/LAFCA), yılın en iyilerini seçtiği ödülleri sahiplerine takdim etti. Los Angeles Sinema Eleştirmenleri Derneği'nin takdim ettiği ödüller 60 basın üyesinin katılımıyla oylandı.

217

En İyi Film - “Small Axe”

317

En İyi Yönetmen - Chloé Zhao, “Nomadland”

417

En İyi Kadın Oyuncu - Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

517

En İyi Erkek Oyuncu - Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

617

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Youn Yuh-jung, “Minari''

717

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Glynn Turman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

817

En İyi Belgesel - “Time”

917

En İyi Animasyon - “Wolfwalkers”

1017

En İyi Yabancı Film - “Beanpole”

1117

En İyi Senaryo - Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

1217

En İyi Sinematografi - Shabier Kirchner, “Small Axe”

1317

En İyi Prodüksiyon Tasarımı - Donald Graham Burt, “Mank”

1417

En İyi Kurgu - Yorgos Lamprinos, “The Father”

1517

En İyi Müzik - Trent Reznor ve Atticus Ross, “Soul”

1617

Douglas Edwards Deneysel Film Ödülü - John Gianvito, “Her Socialist Smile”

1717

Yeni Jenerasyon Ödülü- Radha Blank, “The Forty-Year-Old Version”

ETİKETLER

LA Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri2020lafcasmall axe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24