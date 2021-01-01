2020'de bilim insanlarının seks hakkındaki 6 keşfi
Dünyanın gözleri bu yıl Koronavirüs hakkında yapılan araştırmalarda olsa da cinsellikle ilgili de bazı ilginç veriler bulundu. Mahmure editörleri, 2020'de seksle ilgili 6 ilginç keşfi derledi
01 Ocak 2021 18:42
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İşte 2020’de seks hakkında keşfedilen 6 ilginç şey
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1-İnsanların cinsel dürtüleri, pandemiye çeşitli şekillerde yanıt verdi
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Bazı araştırmalar, pandemi sürecinde libidonun durma noktasına geldiğini keşfetti. Mayıs ayında Cinsel Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, pandeminin başlamasından bu yana, İngiliz yetişkinlerin % 60'ının seks yapmadığını ve haftada bir mastürbasyon yaptığını bildirdi.
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International Journal of Gynecology & Obstetrics'de yayınlanan bir başka çalışmada, pandeminin ilk aylarında kadınların aslında daha fazla seks yaptıkları ve genellikle daha fazla cinsel istek hissettikleri ortaya çıktı.
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Bu farklı çalışmalar, salgının cinsellik üzerinde farklı etkileri olduğunu ortaya koydu. Bazı insanlar için stres cinsel dürtüleri azaltabiliyor, bazı insanlar için ise seks, stresten kurtulmanın yolu olabiliyor.
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2-Minnettarlık ile iyi seks arasında bir bağlantı var
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Social Psychological and Personality Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, minnet duygusunun cinsel hayata faydası olabiliyor. Araştırmacılar, ilişkisinde minnet duygusu olanların, partnerlerinin zevk alıyor olmasına daha fazla önem verdiğini keşfettiler. Bu da her iki taraf için daha iyi seks sağlama eğilimini sağlıyor.
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3-Bir kadın uyarıldığında koku alabilirsiniz
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Archives of Sexual Behavior'da yayınlanan bir araştırma, erkeklerin cinsel olarak uyarılmış kadınlar ile uyandırılmamış kadınlar arasındaki farkı sadece ter koklayarak anlayabildiğini buldu. Önceki araştırmalar hüzün ve korku gibi diğer duygusal durumların da tanımlanabilir kokulara, yani kemosinyallere’ sahip olduğunu keşfetmişti.
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4- Her 4 kadından biri menopozdan sonra iyi bir cinsel yaşam istiyor
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. Konuyla ilgili yapılan bir araştırma, kadınların % 45'inin orta yaşın erken dönemlerinde seksin önemli olduğuna inanmaya başladığını ve % 27'sinin ise orta yaş boyunca önem vermeye devam ettiğini söylüyor.
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5-Uygun olmayan ebeveynlerle büyümek, bir yetişkin olarak cinsel yaşamınızı etkileyebilir
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International Journal of Sexual Health'de yayınlanan bir araştırmaya göre, ihmalci veya uygun olmayan ebeveynlerle büyüyen insanlar daha fazla cinsel zorluk yaşama eğiliminde oluyor. Buna daha az tatmin edici seks, daha fazla cinsel işlev bozukluğu ve seksle ilgili olumsuz duygular dahil.
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Araştırmalara göre, ilgisiz ya da yanlış tavırlarda olan ebeveynlerle büyümek, kişinin benlik duygusuna sahip olmasına engel oluyor. Benlik duygusunun gelişimi, kişinin kendisinin ve başkalarının zihinsel durumlarını anlamasının, olumlu ve sağlıklı bir cinselliğin temeli olarak adlandırılıyor.
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6-Seks hakkında konuşmak depresyonu ve cinsel hayatı iyileştiriyor
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Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, seks hakkında konuşan çiftlerin cinsel hayatlarında daha mutlu olduğu ortaya çıktı.
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Geçmişte yapılan birçok araştırmada da cinsel iletişimin iyi seksin anahtar olduğu ve depresyonlu çiftler için cinsel arzular, zorluklar ve çözümler hakkında konuşmanın en iyi yol olduğu sonucuna varılmıştı.