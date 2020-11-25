2020 Altın Joystick Ödülleri'nin kazananları açıklandı
Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Joystick Ödülleri’nde bu yılın kazananları belli oldu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PlayStation 4 özel oyunu The Last of Us Part II, almış olduğu 6 farklı ödül ile 2020 Altın Joystick Ödülleri’ne damga vurdu.
25 Kasım 2020 10:43
125
2020 Altın Joystick Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.
225
En İyi Hikaye Anlatımı - The Last of Us 2
325
En İyi Çok Oyunculu Oyun - Fall Guys
425
En İyi Görsel Tasarım - The Last of Us 2
525
En İyi Oyun Genişletme Paketi - No Man's Sky: Origins
625
Yılın Mobil Oyunu - Lego Builder's Journey
725
En İyi Ses - The Last of Us 2
825
En İyi Bağımsız Oyun - Hades
925
En İyi Devam Eden Oyun - Minecraft
1025
Yılın Stüdyosu - Naughty Dog
1125
Yılın E -Spor Oyunu - Call of Duty: Modern Warfare
1225
En İyi Yeni Yayıncı - iamBrandon
1325
En İyi Aile Oyunu - Fall Guys
1425
En İyi Oyun Topluluğu - Minecraft
1525
En İyi Performans - Sandra Saad (Kamala Khan)
1625
Nefes Kesici Ödülü - Innersloth (Among Us)
1725
Olağanüstü Katkı - Oyun Endüstrisi
1825
Yılın PC Oyunu - Death Stranding
1925
En İyi Oyun Donanımı - NVIDIA GeForce RTX 3080
2025
Yılın PlayStation Oyunu - The Last of Us 2
2125
Yılın Xbox Oyunu - Ori and the Will of the Wisps
2225
Yılın Nintendo Oyunu - Animal Crossing: New Horizons