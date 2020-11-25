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2020 Altın Joystick Ödülleri'nin kazananları açıklandı

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Joystick Ödülleri’nde bu yılın kazananları belli oldu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PlayStation 4 özel oyunu The Last of Us Part II, almış olduğu 6 farklı ödül ile 2020 Altın Joystick Ödülleri’ne damga vurdu.

25 Kasım 2020 10:43

125

2020 Altın Joystick Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

225

En İyi Hikaye Anlatımı - The Last of Us 2

325

En İyi Çok Oyunculu Oyun - Fall Guys

425

En İyi Görsel Tasarım - The Last of Us 2

525

En İyi Oyun Genişletme Paketi - No Man's Sky: Origins

625

Yılın Mobil Oyunu - Lego Builder's Journey

725

En İyi Ses - The Last of Us 2

825

En İyi Bağımsız Oyun - Hades

925

En İyi Devam Eden Oyun - Minecraft

1025

Yılın Stüdyosu - Naughty Dog

1125

Yılın E -Spor Oyunu - Call of Duty: Modern Warfare

1225

En İyi Yeni Yayıncı - iamBrandon

1325

En İyi Aile Oyunu - Fall Guys

1425

En İyi Oyun Topluluğu - Minecraft

1525

En İyi Performans - Sandra Saad (Kamala Khan)

1625

Nefes Kesici Ödülü - Innersloth (Among Us)

1725

Olağanüstü Katkı - Oyun Endüstrisi

1825

Yılın PC Oyunu - Death Stranding

1925

En İyi Oyun Donanımı - NVIDIA GeForce RTX 3080

2025

Yılın PlayStation Oyunu - The Last of Us 2

2125

Yılın Xbox Oyunu - Ori and the Will of the Wisps

2225

Yılın Nintendo Oyunu - Animal Crossing: New Horizons

2325

En Çok İstenen Oyun - God of War: Ragnarok

2425

Eleştirmenlerin Seçimi - Hades

2525

Yılın Ses Getiren Oyunu - The Last of Us 2

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