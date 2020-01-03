2019 yılı enflasyon rakamları açıklandı; emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
03 Ocak 2020 10:50
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2019 yılı enflasyon rakamları açıklandı; emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? | Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranları da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 2019’un ikinci yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 6.49 oranında zam yapılacak.
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Memur maaşlarına yüzde 5.69 zam | Memur ve emeklilere ocak ayında alacakları yüzde 4’lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. HaberTürk’te yer alan habere göre memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 5.49 oranında zam yapılacak.
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İşte zam oranları
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İşte zam oranları
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Memur maaşları ne kadar?
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Memur maaşları ne kadar?
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2019 yılı enflasyon rakamları açıklandı; emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?