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2018'in en iyi yiyecek fotoğrafları

26 Nisan 2018 04:39

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60'tan fazla ülkeden 40 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada, Bangladeşli Nur Ahmed Celal'in, bir Hindu tapınağında tüm gün tutulan orucun açıldığı sofraları görüntüleyen bu çalışması yarışmanın galibi oldu

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Şarap fotoğrafı kategorisinde Victor Pugatschew'in fotoğrafı. Fransa'nın Champagne bölgesinde çekilen fotoğrafta, chardonnay tipi şarap üretiminde sıkılan üzüm şırasının alttaki tanka akışı görülüyor

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Debdatta Chakraborty 'Hasadı eve getir' kategorisinde birinci oldu. Fotoğrafta bir nehirde ağlarını seren balıkçılar görülüyor

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Aniko Lueff'un Yemek Blogçuları kategorisinde birinci olan fotoğrafında, peteğin üzerine akan lavanta balı ve üzerindeki kuru lavanta yaprakları görülüyor

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Masadaki Yemek kategorisinde birinci olan Tom Parker'in fotoğrafında Kolombiya'nın Cartegena kentindeki bir otelde yaptığı yemeği sunan bir şef görülüyüyor

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Günde bir Elma kategorisinde birincilik güller ve elmalarla bu mizanseni oluşturan Michael Meisen'a verildi.

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Oliver Hauser'ın bu fotoğrafı Adem Havva'ya yemek pişiriyor serisinden alındı

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Hasadın en iyileri kategorisinde Andy Grimshaw'un bu fotoğrafı birinci old

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Guillaume Flandre'nin Senegal'in başkenti Dakar'daki bir pazarda çektiği bu kare "Tarlada yiyecek" kategorisinde birinci oldu

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Flandre Aile Yemeği kategorisinde de babasını ve dedesini birlikte Noel yemeği pişiririken çektiği bu fotoğrafla birinci oldu

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Linda Taylor'ın armutlar ve armutla yapılan pastalar fotoğrafı Yiyecek Portresi ödülünü aldı

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Probal Rashid'in Yaşam için Yiyecek kategorisini kazanan fotoğrafı. Fotoğrafta balıkçı Lokman Miah teknesinde yemek pişirirken görülüyor.

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Derek Snee'nin, İngiliz Yiyecek Festivalleri kategorisinde birinci olan fotoğrafı. Paella pişirilen tezgahı gösteren Fotoğraf Newcastle kentindeki Noel Pazarı'nda çekildi.

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Satılık Yiyecek kategorisindeki en iyi fotoğraf Jade Nina Sarhel'in. Fotoğrafta Mumbai kentinde Diwali festivalinden bir gün önce sipariş ettikleri ekmekleri bekleyen kadınlar görülüyor.

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