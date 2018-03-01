'2017'nin en iyi statları' yarışmasına Türkiye'den 3 aday
01 Mart 2018 18:10
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2017 Yılının En İyi Statları yarışmasında finale kalan son 10 aday arasında Türkiye'den 3 stada yer verildi.
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Stadiony.net adlı internet sitesi tarafından uluslararası düzeyde sekizinci kez düzenlenen organizasyonda, geçen yıl açılışı yapılan dünya genelindeki en iyi futbol statlarından finale kalan 10 aday açıklandı.
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Stadın mimari değeri, işlevselliği ve teknolojik açıdan yenilikçi yaklaşımı gibi kriterlerin baz alınarak değerlendirmeye tabi tutulduğu finale kalan 10 aday arasında Türkiye'den de 3 stadyum yer aldı.
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Önceki organizasyonda Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park, Trabzonspor'a ev sahipliği yapan Medical Park Stadyumu ve Sivas Stadyumu ile finale kalan Türkiye, bunu üst üste tekrarlayan Çin'in ardından ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.
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2017 yılında ön adaylar arasında yer alan Yeni Malatya Stadyumu ise adını son 10 finalist arasına yazdıramadı.
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Vodofone Park, 2016 yılının en iyi stadı ödülüne layık görülmüştü.
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Futbolseverler, "http://stadiumdb.com/competitions/stadium_of_the_year_2017" sitesinden en beğendiği 5 adaya oy vererek 2017'nin en iyi stadının belirlenmesinde rol üstlenebiliyor.
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2017'nin en iyi statları arasında finale kalan 10 aday şöyle: