2017’de dünyamızı değiştirebilecek 9 olay

Herkesin çok merak ettiği bir soru bu.. 20 Ocak’ta koltuğuna oturacak yeni başkanıyla ABD’nin çok farklı bir yöne doğru yol alacağı belli, ama gidilecek yerin nasıl bir yer olacağı hala muallak
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İngiltere’nin AB’den Brexit kapsamında ayrılması kolay bir süreç değil. İki yıl sürecek. Madde 50 denilen bir süreç ile boşanılacak.
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AB’den ayrılmaya aday 2. Avrupa ülkesi Fransa mı olacak yeni seçilecek cumhurbaşkanı ile.. Yoksa Fransa daha sıkı Avrupalı mı olacak?
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Şu anki cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran’da büyük bir değişim başlatmıştı. Obama yönetimi ile nükleer anlaşmaya varmış ve ambargoya son verdirmişti. Şimdi İran’a başka biri cumhurbaşkanı olur ve Trump da bu anlaşmayı sürdürmek istemezse.. bunlar dengelerde değişikliklere neden olabilir.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konu halk oylaması aşamasına getirildiğinde.. kendisine neden verilmesi gerektiğini anlatmak istediği yetkileri halktan almaya çalışacak… Suriye’nin Rakka kenti IŞİD’in (DAEŞ) ilan ettiği halifeliğin başkenti.. 2013 yılından beri çatışmalar sürüyor. Koalisy
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Suriye’nin Rakka kenti IŞİD’in (DAEŞ) ilan ettiği halifeliğin başkenti.. 2013 yılından beri çatışmalar sürüyor. Koalisyon güçleri bu sene Rakka’da topyekün savaş ile IŞİD’i kökten bitirmeye çalışacak. Çatışmalar muhtemelen çok kanlı olacak ve sonucu Orta Doğu’da bir çok şeyi değiştirecek. Son yıllarda sıkça adını duyuyoruz FED’in. Her faiz arttırımı ihtimalinde bile dünyanın her yerinde yankıları hissediliyor. Piyasalardan doların çekilip ABD’ye doğru hareket etmesine neden oluyor ve bu gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerini derinden etkiliyor. Trump sonrası FED faiz artırımlarında radikal değişiklik olabilir. Daha Trump koltuğa oturmadan T
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Son yıllarda sıkça adını duyuyoruz FED’in. Her faiz arttırımı ihtimalinde bile dünyanın her yerinde yankıları hissediliyor. Piyasalardan doların çekilip ABD’ye doğru hareket etmesine neden oluyor ve bu gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerini derinden etkiliyor. Trump sonrası FED faiz artırımlarında radikal değişiklik olabilir. Daha Trump koltuğa oturmadan Türkiye ve Meksika’nın ekonomisi Trump’ın seçilmesi ile sarsıldı.
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Çin dünyanın dev ülkelerinden. ABD ile olan çekişmesi yıllardır devam ediyor ve dehşet dengesinin önemli unsurlarından. Trump sonrası ABD ile çekişmesi artacağı düşünülüyor. Bunun ilk işaretlerini de Ağustos ayındaki kongrede görebiliriz.
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Mülteci krizi ve AB’deki mali problemler nedeniyle hem Merkel hem Almanya için zor bir seçim olacağa benziyor. Bu seçimden kararlı bir koalisyon çıkması olasılığı zor görülüyor. Kaynak: Ocak Medya