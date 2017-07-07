2017 BigPicture Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
07 Temmuz 2017 00:20
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Suda yaşam finalisti - Fotoğraf: Ralph Pace (Meksika)
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Büyük ödül - Fotoğraf: Britta Jaschinski (ABD)
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Kanatlı yaşam finalisti - Fotoğraf: Kallol Mukherjee (Hindistan)
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İnsan/doğa finalisti - Fotoğraf: Franco Banfi (Karayipler)
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Kara, deniz manzarası ve bitki örtüsü finalisti - Fotoğraf: Jon Cornforth (Hawaii)
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İnsan/doğa kazananı - Fotoğraf: Ami Vitale (Çin)
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Kanatlı yaşam kazananı - Fotoğraf: Denise Ippolito (Meksika)
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Suda yaşam kazananı - Fotoğraf: Filippo Borghi (Endonezya)
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Karasal vahşi yaşam finalisti - Fotoğraf: Peter Mather (Kanada)
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Doğa sanatı kazananı - Fotoğraf: Jodi Frediani (ABD)
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Karasal vahşi yaşam kazananı - Fotoğraf: Marcio Cabral (Brezilya)
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Karasal vahşi yaşam finalisti - Alexandre Bonnefoy (Japonya)
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