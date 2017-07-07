T24 LogoT24 Logo

2017 BigPicture Vahşi Yaşam Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

07 Temmuz 2017 00:20

112

Suda yaşam finalisti - Fotoğraf: Ralph Pace (Meksika)

212

Büyük ödül - Fotoğraf: Britta Jaschinski (ABD)

312

Kanatlı yaşam finalisti - Fotoğraf: Kallol Mukherjee (Hindistan)

412

İnsan/doğa finalisti - Fotoğraf: Franco Banfi (Karayipler)

512

Kara, deniz manzarası ve bitki örtüsü finalisti - Fotoğraf: Jon Cornforth (Hawaii)

612

İnsan/doğa kazananı - Fotoğraf: Ami Vitale (Çin)

712

Kanatlı yaşam kazananı - Fotoğraf: Denise Ippolito (Meksika)

812

Suda yaşam kazananı - Fotoğraf: Filippo Borghi (Endonezya)

912

Karasal vahşi yaşam finalisti - Fotoğraf: Peter Mather (Kanada)

1012

Doğa sanatı kazananı - Fotoğraf: Jodi Frediani (ABD)

1112

Karasal vahşi yaşam kazananı - Fotoğraf: Marcio Cabral (Brezilya)

1212

Karasal vahşi yaşam finalisti - Alexandre Bonnefoy (Japonya)

ETİKETLER

Vahşi YaşamFotoğrafYarışmaKazanan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24