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2016'da aramızdan ayrılan ünlü isimler

18 Eylül 2016 00:50

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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan, 66 yaşında akciğer kanseri sonucu yaşamını yitirdi. Milyonların kalbinde yer etmiş, hayatını kaybetse de değerini kaybetmeyecek isimlere ne yazık ki bir kişi daha eklendi. İşte 2016 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler:

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15 Mayıs Oya Aydoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören söz yazarı, besteci ve şarkıcı Naşide Göktürk, 30 Ağustos'ta 51 yaşındayken hayatını kaybetti.

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Besteci Gültekin Çeki, 4 Mayıs'ta 89 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

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24 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan emekli tiyatro yönetmeni, oyuncu Çetin İpekkaya yaşamını yitirdi.

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Romalı Perihan olarak tanınan Perihan Benli, 5 Mayıs'ta 74 yaşında hayatını kaybetti.

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20 Nisan'da müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

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21 Nisan'da pop ikonu olarak adlandırılan Prince 57 yaşında hayatını kaybetti.

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Sinema oyuncusu Adnan Mersinli, nisan ayında 76 yaşında vefat etti.

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Yönetmen Ülkü Erakalın, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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Oyuncu Şefik Döğen, 15 Ocak tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

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Dizi ve film oyuncusu Remzi Evren 7 Ocak tarihinde hayatını kaybetti.

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.

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Şair, yazar ve hukukçu olan Yiğit Okur, 1 Ocak'ta hayatını kaybetti.

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Yazar Tahsin Yücel, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Türk siyasetinin en renkli isimlerinden Kamer Genç, kansere yenik düştü. Genç, 76 yaşındaydı.

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Celine Dione'un eşi Rene Angelil, 15 Ocak'ta kansere yenik düştü.

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Harry Potter serisinin ünlü oyuncusu Alan Rickman, 14 Ocak'ta hayatını kaybetti.

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Hepatit C tedavisi gören Amerikalı ünlü şarkıcı Natalie Cole hayatını kaybetti.

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Fransa'nıh Nice şehrinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören işadamı Halis Toprak, yaşamını yitirdi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı David Bowie, kansere yenik düşerek yaşam veda etti.

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Amerika'da tedavi gören işadamı Nihat Özdemir'in eşi Gülseren Özdemir, hayatını kaybetti.

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ABD'li efsanevi boksör eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali 74 yaşında hayatını kaybetti. Muhammed Ali, 1984 yılından beri Parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu.

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Tarihçi Halil İnalcık, 25 Temmuz'da tam 100 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

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