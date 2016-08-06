2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nın açılışından karnaval havasında görüntüler
06 Ağustos 2016 13:06
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 31. Yaz Olimpiyat Oyunları başladı
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2016 Rio, Brezilya'nın kültür ve tarihi ile doğa temalı gösterilere sahne olan açılış töreniyle büyüledi
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Koreografisini Deborah Colker'ın gerçekleştirdiği açılış töreninde, Brezilyalı modeller Gisele Bündchen ve Lea T de yer aldı
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Marş sırasında Brezilya bayrağı göndere çekilirken, 60 Brezilyalı sporcu da ülke bayraklarıyla gösteri alanına giriş yaptı
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Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişinin izlediği açılış töreni, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu
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2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türkiye'nin bayrağını milli güreşçi Rıza Kayaalp taşıdı
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