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2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nın açılışından karnaval havasında görüntüler

06 Ağustos 2016 13:06

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 31. Yaz Olimpiyat Oyunları başladı

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2016 Rio, Brezilya'nın kültür ve tarihi ile doğa temalı gösterilere sahne olan açılış töreniyle büyüledi

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Koreografisini Deborah Colker'ın gerçekleştirdiği açılış töreninde, Brezilyalı modeller Gisele Bündchen ve Lea T de yer aldı

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Marş sırasında Brezilya bayrağı göndere çekilirken, 60 Brezilyalı sporcu da ülke bayraklarıyla gösteri alanına giriş yaptı

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Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişinin izlediği açılış töreni, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu

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2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türkiye'nin bayrağını milli güreşçi Rıza Kayaalp taşıdı

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