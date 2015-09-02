2015'in hayranlık uyandıran manzara fotoğrafları...
02 Eylül 2015 18:20
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Kar ve Buz Ödülü: Jon Martin
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Soyut Ödülü: Thierry Bornier
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Havadan Fotoğraf Ödülü: Will Dielenberg
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Uzun Pozlama Ödülü: Grant Galbraith
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Sis Ödülü: Gunar Streu
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Yılın Manzara Fotoğrafçısı 3.'sü ve Yılın Manzara Fotoğrafı 3.'sü: Warren Keelan
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Yılın Manzara Fotoğrafı 1.'si: Luke Tscharke
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Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2.'si: Ricardo Da Cunha
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Yılın Manzara Fotoğrafçısı 1.si ve Yılın Manzara Fotoğrafı 2.'si: Luke Austin
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