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2015'in hayranlık uyandıran manzara fotoğrafları...

02 Eylül 2015 18:20

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Kar ve Buz Ödülü: Jon Martin

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Soyut Ödülü: Thierry Bornier

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Havadan Fotoğraf Ödülü: Will Dielenberg

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Uzun Pozlama Ödülü: Grant Galbraith

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Sis Ödülü: Gunar Streu

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Yılın Manzara Fotoğrafçısı 3.'sü ve Yılın Manzara Fotoğrafı 3.'sü: Warren Keelan

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Yılın Manzara Fotoğrafı 1.'si: Luke Tscharke

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Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2.'si: Ricardo Da Cunha

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Yılın Manzara Fotoğrafçısı 1.si ve Yılın Manzara Fotoğrafı 2.'si: Luke Austin

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Ve Diğer Dikkat Çeken Fotoğraflar

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2015manzarafotoğrafyarışmaLuke Austin
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