2014’ün ilginç tasarım örnekleri

Akıllı lens: Google, eczacılık şirketi Novartis ile ortak bir proje başlatarak kandaki glikoz seviyesini ölçen ve gözde odaklanma sorununu otomatik olarak düzelten yeni akıllı lensler geliştirileceğini açıkladı
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Yeşil köprü: İngiltere’nin başkenti Londra’daki Thames Nehri üzerinde sadece yayalara açık bahçeli bir köprü yapılmasını öngören projeye izin verildi. 175 milyon sterline mal olacak 367 metre uzunluğundaki köprünün 2018’de kullanıma açılması planlanıyor.
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Robot sürüsü: Harvard Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki araştırmacılar, bağımsız hareket eden 1000’den fazla minik robot yaparak dünyanın en büyük robot sürüsünü oluşturdu. Robotların özelliği, aldıkları komutla harekete geçip kendilerinden istenen şekilleri oluşturmaları.
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Kubbeli havaalanı: Singapur’un Changi Havaalanı’nda, serası da olan cam kubbeli ve kamuya açık büyük bir alanın inşa planları açıklandı.
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Kazablanka kulesi: Fas’ın Kazablanka kentinde inşa edilmesi planlanan El Nur Kulesi, 540 metre ile Afrika’nın en yüksek gökdeleni olacak. Suudi bir yatırımcı tarafından finanse edilecek yapının 1 milyar dolara mal olması bekleniyor.
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Üç boyutlu Londra: Google Maps, Londra’nın üç boyutlu görüntülerini yayımlıyor. 45 derece açıyla çekilmiş kuşbakışı görüntüler kentin ünlü turistik bölgelerinin ayrıntılı görüntülerini sunuyor.
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Kum tepeli tasarım: Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai’nin Şarika kentinde atık işleyen bir şirketin merkezi, çöldeki kum tepelerinden esinlenen bir tasarımla inşa edilecek. Tasarım İngiliz mimar Zaha Hadid’e ait.
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Güneşte su kaynatmak: Nepal’de deniz seviyesinden 3700 metre yüksekteki Şerpa köylerinde su kaynatmak için güneş enerjisinden yararlanılıyor. Himalayalar’da yaşayan etnik bir halk olan Şerpalar dağcıların yüklerini taşımalarıyla biliniyor.
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Ödüllü müze: Pompidou-Metz modern sanat müzesi 2010’da Fransa’nın Metz kentinde inşa edildi. Japon mimar Shigeru Ban bu tasarımıyla saygın Pritzker Ödülü’ne layık görüldü.
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Robot taraftarlar: Koreli beyzbol takımı Hanwa Eagles, maçlarında daha canlı bir atmosfer yaratmak için boş tribünleri robot taraftarlarla doldurarak yeni bir yöntem uygulamaya koydu.