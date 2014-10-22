2014’ün en iyi yaban hayatı fotoğrafları
22 Ekim 2014 20:29
19
Siyah-Beyaz ve Yılın Fotoğrafçısı kategorilerinin galibi “Son Büyük Fotoğraf” - Michael ‘Nick’ Nichols (ABD)
29
Dünya Bizim Elimizde kategorisinin galibi “Ödedikleri Bedel” - Bruno D’Amicis (İtalya)
39
Dünya Bizim Elimizde kategorisi finalisti “Çapari Piyangosu” - Rodrigo Friscione Wyssmann (Meksika)
49
Yeryüzü’nün Çevresi kategorisinin galibi “Kıyamet” - Francisco Negroni (Şili)
59
Sualtı Türleri finalisti “Küçük Mürekkepbalığı” - Fabien Michenet (Fransa)
69
Kuşlar kategorisi finalisti “Tuş!” - Jan van der Greef (Hollanda)
79
15-17 yaş kategorisi galibi “Uzun Kucaklama” - Anton Lilja (İsveç)
89
11-14 yaş kategorisi finalisti “Yeşil Ejder” – Will Jenkins (Birleşik Krallık)
99
10 yaş ve altı ile Yılın Genç Yaban Hayatı Fotoğrafçısı kategorilerinin galibi “Güneşte akrep iğnesi” - Carlos Perez Naval (İspanya)
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