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2014’ün en iyi yaban hayatı fotoğrafları

22 Ekim 2014 20:29

19

Siyah-Beyaz ve Yılın Fotoğrafçısı kategorilerinin galibi “Son Büyük Fotoğraf” - Michael ‘Nick’ Nichols (ABD)

29

Dünya Bizim Elimizde kategorisinin galibi “Ödedikleri Bedel” - Bruno D’Amicis (İtalya)

39

Dünya Bizim Elimizde kategorisi finalisti “Çapari Piyangosu” - Rodrigo Friscione Wyssmann (Meksika)

49

Yeryüzü’nün Çevresi kategorisinin galibi “Kıyamet” - Francisco Negroni (Şili)

59

Sualtı Türleri finalisti “Küçük Mürekkepbalığı” - Fabien Michenet (Fransa)

69

Kuşlar kategorisi finalisti “Tuş!” - Jan van der Greef (Hollanda)

79

15-17 yaş kategorisi galibi “Uzun Kucaklama” - Anton Lilja (İsveç)

89

11-14 yaş kategorisi finalisti “Yeşil Ejder” – Will Jenkins (Birleşik Krallık)

99

10 yaş ve altı ile Yılın Genç Yaban Hayatı Fotoğrafçısı kategorilerinin galibi “Güneşte akrep iğnesi” - Carlos Perez Naval (İspanya)

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