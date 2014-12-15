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2014'ün en iyi uydu fotoğrafları

15 Aralık 2014 15:27

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Dünya üzerinde bir olay olduğu vakit, haberler çoğunlukla yüzeyden görsellerle veriliyor. Peki ya bakış açımızı değiştirip, olan biteni kuşbakışı şekilde görebilseydik? Acaba olayları daha tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirebilir miydik? Digital Globe’un son 4 yıldır düzenlediği Top Image adlı yarışmanın fotoğraflarına bakınca insan bunları düşünmeden edemiyor. Bu yıl yaşanan önemli olayların uydudan çekilmiş görsellerine yer verilen fotoğraf yarışmasında, Kobani’de sınıra yığılan insanlardan Almanya’nın geleneksel bira festivaline kadar pek çok olaya yer verilmiş. Aynı zamanda insanoğlunun yarattığı ekonomik ürünlerin ve yapılan uzaydan görünüşleri de yarışmada sıralanan fotoğraflar arasında. Yarışmada oy kullanmak isterseniz, 18 Aralık’a kadar Digital Globe’un web sayfasından oy verebilirsiniz. (Kaynak : Radikal )

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Alberta’daki ormanların uzun ve kısa vadedeki değişimi, Kanada, 10 Ekim 2014

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Kiev’deki hükümet karşıtı protestolardan görüntüler, Ukrayna, 24 Şubat 2014

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Itaipu Barajı, Paraguay, 12 Mart 2014

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San Diego’daki orman yangınları, Kaliforniya, 15 Mayıs 2014

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San Diego’daki orman yangınları, Kaliforniya, 15 Mayıs 2014

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Maeslantkering Fırtına Dalga Bariyeri, Rotterdam, 27 Ağustos 2014

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Sinabung Dağı’ndaki volkanik hareketler, Endonezya, 23 Ocak 2014

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Everett, Washington, 26 Temmuz 2014

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ABD’nin lojistik merkezlerinden Garden City’deki liman, Georgia eyaleti, 16 Mayıs 2014

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Kobani, Suriye, 6 Kasım 2014

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Dünyanın en büyük lastik mezarlığı, Sulaibiya, Kuveyt, 4 Haziran 2014

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Ağustos ayında çok sayıda Kürt’ün IŞİD tarafından öldürülmesi sonrası pek çok insan göç etmek zorunda kaldı. Şingal, Irak, 15 Eylül 2014

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Huayuanli’deki balık çiftlikleri, Çin, 18 Ekim 2014

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Huayuanli’deki balık çiftlikleri, Çin, 18 Ekim 2014

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Oktoberfest bira festivali, Münih, Almanya, 24 Eylül 2014

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Mexico City’de çekilen bu görsel, nüfus yoğunluğunun tehlikeli seviyelerde seyrettiği şehrin durumunu kuşbakışı olarak gösteriyor. Maksika, 1 Ağustos 2014

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Glastonbury müzik festivali, Pilton, Somerset, İngiltere, 25 Haziran 2014

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Diavikk Pırlanta Madenleri, Kanada, 21 Ağustos 2014

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Değişik spektrumlarda çekilen görseller sayesinde, yüzeyin altında hangi madenlerin bulunduğu görülebiliyor. Cuprite Tepesi, Nevada, 19 Eylül 2014

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Gökkuşağı Sıradağları, British Columbia, Kanada, 20 Eylül 2014

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Henan Kömür Madenleri, Çin, 29 Mayıs 2014

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Prirazlomnaya Petrol Platformu, Rusya, 28 Haziran 2014

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Prirazlomnaya Petrol Platformu, Rusya, 28 Haziran 2014

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Sel baskını sonrası Gunja, Hırvatistan, 21 May 2014

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