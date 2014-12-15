2014'ün en iyi uydu fotoğrafları

Dünya üzerinde bir olay olduğu vakit, haberler çoğunlukla yüzeyden görsellerle veriliyor. Peki ya bakış açımızı değiştirip, olan biteni kuşbakışı şekilde görebilseydik? Acaba olayları daha tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirebilir miydik? Digital Globe’un son 4 yıldır düzenlediği Top Image adlı yarışmanın fotoğraflarına bakınca insan bunları düşünmeden edemiyor. Bu yıl yaşanan önemli olayların uydudan çekilmiş görsellerine yer verilen fotoğraf yarışmasında, Kobani’de sınıra yığılan insanlardan Almanya’nın geleneksel bira festivaline kadar pek çok olaya yer verilmiş. Aynı zamanda insanoğlunun yarattığı ekonomik ürünlerin ve yapılan uzaydan görünüşleri de yarışmada sıralanan fotoğraflar arasında. Yarışmada oy kullanmak isterseniz, 18 Aralık’a kadar Digital Globe’un web sayfasından oy verebilirsiniz. (Kaynak : Radikal )
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Alberta’daki ormanların uzun ve kısa vadedeki değişimi, Kanada, 10 Ekim 2014
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Kiev’deki hükümet karşıtı protestolardan görüntüler, Ukrayna, 24 Şubat 2014
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Itaipu Barajı, Paraguay, 12 Mart 2014
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San Diego’daki orman yangınları, Kaliforniya, 15 Mayıs 2014
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San Diego’daki orman yangınları, Kaliforniya, 15 Mayıs 2014
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Maeslantkering Fırtına Dalga Bariyeri, Rotterdam, 27 Ağustos 2014
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Sinabung Dağı’ndaki volkanik hareketler, Endonezya, 23 Ocak 2014