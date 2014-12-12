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2014'te kimler aramızdan ayrıldı?

12 Aralık 2014 21:39

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1. Beşiktaş Kulübü eski başkanı ve onursal başkanı Süleyman Seba

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25. Blues ve rock müziğin efsanevi ismi Joe Cocker

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2. Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez

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26. Türk voleybolunun duayen isimlerinden, eski milli oyuncu ve antrenör Cengiz Göllü

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3. Oscar ödüllü aktör Philip Seymour Hoffman

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4. Tiyatronun usta oyuncusu Selçuk Uluergüven

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Eski futbolcu ve teknik direktör Luis Aragones

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6. Tiyatro ve sinemanın usta ismi Çolpan İlhan

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7. Sinema oyuncusu Lauren Bacall

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8. Oyuncu Huban Öztoprak

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9. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, devlet sanatçısı Altan Günbay

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10. Tiyatro ve sinemanın kötü adamı Süheyl Eğriboz

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11. Hollywood'un önemli oyuncularından James Rebhorn

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12. Tiyatrocu Volkan Saraçoğlu

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13. Sinema oyuncusu James Garner

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14. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Behçet Nacaroğlu

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15. 'Binnaz' şarkısı ile tanınan Ciguli

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16. Bir zamanların çocuk yıldızı Shirley Temple

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17. Ünlü sihirbaz 'Mandrake' lakaplı Ertuğrul Işınbark

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18. Komedyen Ateş Böceği Yalçın Otağı

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19. Jurassic Park'tan tanıdığımız Richard Attenborough

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20. Tosun Paşa filminde canlandırdığı 'Küçük Enişte' Bekir karakteriyle ünlenen Tuncay Gürel

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21. İyi, Kötü ve Çirkin'in Tuco'su Eli Wallach

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22. Sanatçı Murat Göğebakan

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23. Türk sporcu Seyithan Akbalık

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24. Robin Williams

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Ve hiç olmaması gereken ölümler... Tuğçe Albayrak

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Berkin Elvan

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3 yaşındaki Muharrem

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Burak Can Karamanoğlu

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Kader Erten

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Ermenek...

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Soma... (Kaynak: Erkan Ceylan/Onedio)

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