2014'te kimler aramızdan ayrıldı?
12 Aralık 2014 21:39
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1. Beşiktaş Kulübü eski başkanı ve onursal başkanı Süleyman Seba
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25. Blues ve rock müziğin efsanevi ismi Joe Cocker
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2. Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez
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26. Türk voleybolunun duayen isimlerinden, eski milli oyuncu ve antrenör Cengiz Göllü
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3. Oscar ödüllü aktör Philip Seymour Hoffman
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4. Tiyatronun usta oyuncusu Selçuk Uluergüven
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Eski futbolcu ve teknik direktör Luis Aragones
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6. Tiyatro ve sinemanın usta ismi Çolpan İlhan
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7. Sinema oyuncusu Lauren Bacall
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8. Oyuncu Huban Öztoprak
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9. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, devlet sanatçısı Altan Günbay
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10. Tiyatro ve sinemanın kötü adamı Süheyl Eğriboz
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11. Hollywood'un önemli oyuncularından James Rebhorn
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12. Tiyatrocu Volkan Saraçoğlu
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13. Sinema oyuncusu James Garner
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14. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Behçet Nacaroğlu
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15. 'Binnaz' şarkısı ile tanınan Ciguli
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16. Bir zamanların çocuk yıldızı Shirley Temple
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17. Ünlü sihirbaz 'Mandrake' lakaplı Ertuğrul Işınbark
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18. Komedyen Ateş Böceği Yalçın Otağı
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19. Jurassic Park'tan tanıdığımız Richard Attenborough
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20. Tosun Paşa filminde canlandırdığı 'Küçük Enişte' Bekir karakteriyle ünlenen Tuncay Gürel
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21. İyi, Kötü ve Çirkin'in Tuco'su Eli Wallach
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22. Sanatçı Murat Göğebakan
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23. Türk sporcu Seyithan Akbalık
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Ve hiç olmaması gereken ölümler... Tuğçe Albayrak
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Burak Can Karamanoğlu
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Soma... (Kaynak: Erkan Ceylan/Onedio)
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