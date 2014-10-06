2014 yılının en iyi 21 doğa fotoğrafı
06 Ekim 2014 22:43
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Strezlecki Desert, Avustralya
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Tenerife Adası, İspanya
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Mansfield, Victoria Avustralya
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Sambas, West Kalimantan Endonezya
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Tecoma Point Defiance hayvanat bahçesi, ABD
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Katmai National Park, Alaska, ABD
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Kralendijk, Yeni Zelanda
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Suriye'de bombalanan bir bina...
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Guadalupe, Mexico, Merksika
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Queensland, Avustralya
1821
Big Sur, California,ABD
1921
Shellharbour, Avustralya
2021
Svalbard Kuzey Buz Denizi, Norveç
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Birmingham Alabama, İngiltere
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