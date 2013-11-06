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Dünya basın fotoğrafları ödülleri

06 Kasım 2013 18:11

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Yeni doğan bu Afrikalı fili çeken Bjorn Olsson da ödül sahibi isimler arasında. Fotoğraflar 6 Kasım'dan 14 Mart 2014'e kadar Londra Müzesi'nde sergileniyor.

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Yeni doğan bu Afrikalı fili çeken Bjorn Olsson da ödül sahibi isimler arasında. Fotoğraflar 6 Kasım'dan 14 Mart 2014'e kadar Londra Müzesi'nde sergileniyor.

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David Hedges, Glastonbury Festivali'nde çektiği bu kareyle 'sabitleme' alanında yılın en iyi genç fotoğrafçısı seçildi.

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Spor kategorisinde ödülün sahibi Andy Murray'yi Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ödül alırken görüntüleyen AFP fotoğrafçısı Adrian Dennis oldu.

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The Times gazetesinden Jack Hill'in Suriye'de muhalif Özgür Suriye Ordusu'na bağlı bir muhalifin tedavi gördüğü sırada çektiği fotoğraf dizisi Yılın En İyi Fotoğraflı Hikâye ödül kazandı. Kaynak: BBC Türkçe

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Reuters'tan Stefan Wermuth, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i Buckingham Sarayı'ndaki Taç Giyme Festivali'nde Jaguar marka arabaya bakarken görüntüledi. Bu fotoğrafla Wemurth, Yılın SABMiller fotoğrafçısı ödülünü kazandı.

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Reuters'tan Wermuth, aşırı sağcı grup İngiliz Savunma Birliği'nin (EDL) düzenlediği bir yürüyüşten çektiği bu fotoğrafı da yarışmaya sokmuştu.

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Yılın Getty Kraliyet Fotoğrafçısı Ödülü'nun sahibi, Royal Ascot at yarışlarında Prenses Beatrice ve Eugenie'yi Kraliçe'nin atına destek verirken görüntüleyen serbest fotoğrafçı Mark Steward oldu.

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Moda ve Eğlence alanında ödülü kazanan isim, Glamour dergisinin Yılın Kadını Ödülleri'nde Cara Delevigne, Ellie Goulding ve Rita Ora'yı çeken Daven Benett.

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Stefan Wermuth'un, Oxford Üniversitesi'nden bir öğrenciyi 'sınavlar sonrası' eğlencesi sırasında görüntülediği bu kare fotoğrafçıya haber dalında da ödül getirdi.

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Afganistan'dan dönen bir baba ve oğlun bu duygusal anına kamerasıyla tanıklık eden fotoğrafçı Anthony Chapel-Ross da ödül sahibi olan isimler arasında

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Hill'in çektiği bu karede bir yakınını kaybeden Özgür Suriye Ordusu üyesi görülüyor.

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