2013'ün en iyi doğal yaşam fotoğrafları

2013 yılı Doğal Yaşam Fotoğrafçısı ödülünü, 'Fillerin Ruhu' fotoğrafı ile Greg du Toit kazandı. Toit, "Fillerin özel enerjisini ve onlarlayken hissettiğim bilinç halini ifade eden bir görüntü yaratmak istedim. Bu fotoğraf onun en iyi ifadesi oldu" dedi.
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Amur ya da Sibirya kaplanı, doğal ortamda fotoğraf makinesi tuzağı kurmadan çekilmiş az sayıdaki birkaç fotoğraftan biri. Japonya'dan Toshiji Fukuda 20 yıldır Rusya'nın uzak doğusunda doğal yaşam fotoğrafları çektiğini, Rusya'nın Lazovski Milli Parkı'nda kaplan izlerine rastlandığı haberini alınca hemen oraya gittiğini söylüyor. Fukuda'nın bu fotoğrafı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlere yönelik Gerald Durrell Ödülü'ne layık görüldü.
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14 yaşındaki Hindistanlı Udayan Rao Pawar, yuvalanmış Ganj timsahları fotoğrafı ile gençlik kategorisinde ödül aldı.
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Isak Pretorius 'Kuşlar' kategorisinde ödül aldı. Örümcek ağına takılmış bu deniz kırlangıcının fotoğrafı Seyşel adalarında çekilmiş.
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Diana Rebman, Ruanda'nın Volkanlar Milli Parkı'nda doğan beşinci ikiz gorilleri belgeledi. Rebman'a fotoğrafı çekmesi için bir saat süre tanındı.
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Meksika'dan Alejandro Prieto, Costa Rica'nın Pasifik kıyılarındaki Corcovado milli parkında, yeşil kaplumbağa yiyen bu timsahı görüntüledi.
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İrlanda'dan Peter Delaney, Kalahari milli parkındaki bir göletin yanında çok sayıda beyaz sırtlı, sarkık yüzlü akbabayı bir antilop leşi üzerinde görmüş. Delany ortamı şöyle tarif ediyor:
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'Memeli Davranışı' kategorisinde Andrew Walmsley ikincilik ödülü aldı. Nesli tükenmekle yüz yüze olan bu primatlar sadece Endonezya'nın Sulawesi adası ve çevresinde yaşıyor. Denizi seyreden bu erkek primatın huzuru arkadan gelen gürültüyle birden bozulmuş.
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Chris Aydlett, Amerika'daki Grand Canyon'un güney kenarında tünemiş bu kuzgunu görünce görsel olarak fotoğrafa çok uygun olduğunu, ama arabasından çıkarsa hemen kaçabileceğini düşünerek fotoğraf makinesine sarılmış.
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Kenya'nın Amboseli milli parkında çektiği bu fotoğraf ile Brent Stirton, Doğal Yaşam Foto Muhabiri Ödülü'nü aldı. Dişini sökmek üzere öldürülen bu filin haberini alan park bekçisi olay yerine vardığında filin tek mızrak darbesiyle öldürüldüğünü görüyor. Bu amaçla avlanan fillerin çoğu ateşli silahla öldürülüyor. Kaynak: BBC Türkçe