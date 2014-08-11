Kasımpaşa'dan Çankaya'ya Erdoğan
11 Ağustos 2014 00:32
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3 Kasım 2002 seçimlerine birkaç ay var. Erdoğan, Antalya'da ziyaret ettiği bir dernekte hünerlerini sergiliyor.
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2002 Dünya Kupası... Erdoğan ve eşi, Karadeniz'deki bir yayla şenliğinde Türkiye'nin maçını izliyor. Tepkilere bakılırsa kolay bir pozisyon kaçmış gibi...
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Başbakanlıktaki ilk ayları... Bayrampaşa'da katıldığı park açılışında bindiği attan düştü.
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1954 doğumlu Erdoğan, kardeşleriyle birlikte...
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Bowling turnuvasına katılmadan önce ayakkabı değiştirirken...
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Hapisten çıktıktan sonra Rize Handüzü Yaylası'nda horon oynarken...
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Karadeniz sahil yolu açılışında...
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Antalya'da bir hastane açılışında...
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Tatilini geçirdiği Ekinlik Adası'nda halı sahada futbol oynarken...
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Oscar'lı oyuncu Morgan Freeman'la...
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2005'in ilk saatlerinde Safranbolu'da alışveriş yaparken...
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TÜBİTAK ziyaretinde özel kıyafetle inceleme yapıyor.
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Ankara'da bir simitçiden simit alırken...
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2006'daki CHP ziyareti...
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Çankaya'da bir berberde traş molası...
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Trabzon'da bir bowling salonunda...
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Muğla'da bir çocuk yuvası ziyareti...
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Ekinlik Adası'nda tatil...
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Yeni Zelanda ziyaretinde Haka dansıyla karşılanıyor...
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Giresun Alucra'daki bir festivale katılırken...
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AB ülkeleri liderleriyle futbol maçına çıkmadan antrenman yapıyor.
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Davos'ta teleferik turu...
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İçme suyu projesine kaynak yaparken...
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Ankara'da kurulan bir iftar çadırında...
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Kayseri'de bir köy evine konuk olunmuş...
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Meclis'te bir gensoru görüşmesi...
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Tayyip ve Emine Erdoğan, Güney Afrika Cape Town'da ünlü Masa Dağı'nda poz veriyor.
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