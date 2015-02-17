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20.000 dolara 3+1 çocuk malikaneleri

17 Şubat 2015 20:47

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Stephen Chernicky, çocuklara malikane tasarlamak için Lilliput şirketini kurdu.

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Finleyville, Pennsylvania’da bulunan şirketin tasarladığı mini malikanelerde lüks konusunda sınır gökyüzü.

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10.000 ile 20.000 dolar arası değişen malikaneden bozma oyun evlerini normal bir evden ayıran tek şey ise boyutu.

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Mutfağı, bahçesi, balkonu, mobilyası hatta kliması olan evlere kaydırak, salıncak gibi ek özellikler eklenebiliyor.

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Kaynak: Playtusu

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