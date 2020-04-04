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20 yaş altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı; işte yasağa takılan futbolcular

Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı getirilmesini açıklamasının ardından birçok ünlü futbolcu da bu yasaktan etkilenecek.

04 Nisan 2020 22:14

110

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor

210

Emre Demir - Kayserispor

310

Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş

410

Allahyar Sayyadmanesh - Fenerbahçe

510

Yunus Akgün - Galatasaray

610

Paul Mukairu - Antalyaspor

710

Kartal Yılmaz - Beşiktaş

810

Arda Akbulut - Trabzonspor

910

Mustafa Kapı - Galatasaray

1010

Ferdi kadıoğlu - Fenerbahçe

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trabzonsporsokağa çıkma yasağı
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