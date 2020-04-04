20 yaş altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı; işte yasağa takılan futbolcular
Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı getirilmesini açıklamasının ardından birçok ünlü futbolcu da bu yasaktan etkilenecek.
04 Nisan 2020 22:14
110
Abdülkadir Ömür - Trabzonspor
210
Emre Demir - Kayserispor
310
Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş
410
Allahyar Sayyadmanesh - Fenerbahçe
510
Yunus Akgün - Galatasaray
610
Paul Mukairu - Antalyaspor
710
Kartal Yılmaz - Beşiktaş
810
Arda Akbulut - Trabzonspor
910
Mustafa Kapı - Galatasaray
1010
Ferdi kadıoğlu - Fenerbahçe
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