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İki saate sığdırılabilecek 7 güzel aktivite

11 Şubat 2016 11:28

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Hiç düşündünüz mü, 2 saate ne sığar? Ne yapmak istediğinize karar verdikten sonra 2 saat içinde kafanızı boşaltabileceğiniz ya da uzun süredir yapmayı planladığınız bir aktiviteyi gerçekleştirmeniz mümkün. İşte 2 saate sığdırabileceğiniz aktiviteler...

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Arkadaşlarla derbi keyfi yapabilirsiniz

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Bağımlısı olduğunuz bir dizinin arka arkaya iki bölümünü izleyebilirsiniz

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Spor salonuna gidip biraz ter atabilirsiniz

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Uçağa atlayıp sıcak bölgelere gidebilirsiniz

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Kendiniz ya da sevdikleriniz için yemekler yapıp, mükellef bir sofra kurabilirsiniz

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En yakın avm’ye gidip o çok beğendiğiniz ayakkabıları alarak kendinizi mutlu edebilirsiniz

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Ailece izleyebileceğiniz bir sinema filmine gidebilirsiniz ( Kaynak: Listelist)

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