İki saate sığdırılabilecek 7 güzel aktivite

Hiç düşündünüz mü, 2 saate ne sığar? Ne yapmak istediğinize karar verdikten sonra 2 saat içinde kafanızı boşaltabileceğiniz ya da uzun süredir yapmayı planladığınız bir aktiviteyi gerçekleştirmeniz mümkün. İşte 2 saate sığdırabileceğiniz aktiviteler...
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Arkadaşlarla derbi keyfi yapabilirsiniz
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Bağımlısı olduğunuz bir dizinin arka arkaya iki bölümünü izleyebilirsiniz
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Spor salonuna gidip biraz ter atabilirsiniz
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Uçağa atlayıp sıcak bölgelere gidebilirsiniz
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Kendiniz ya da sevdikleriniz için yemekler yapıp, mükellef bir sofra kurabilirsiniz
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En yakın avm’ye gidip o çok beğendiğiniz ayakkabıları alarak kendinizi mutlu edebilirsiniz
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Ailece izleyebileceğiniz bir sinema filmine gidebilirsiniz ( Kaynak: Listelist)