2 bin yıllık sütuna çanak anten monte ettiler
UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa’nın İznik’ ilçesinde, 2 bin yıllık olduğu belirtilen desenli sütunun üzerine çanak anten monte edildiği ortaya çıktı.
30 Haziran 2021 14:20
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Bursa’nın İznik ilçesinde Lefke Kapı mevkiinde bulunan 2 bin yıllık surların hemen dibinde bulunan desenli sütuna çanak anten monte edildi.
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Roma dönemine ait olduğu belirtilen sütunun üzerine çanak antenin ne zaman monte edildiği bilinmiyor.
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UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve UNESCO ana listesine girmesi an meselesi olan İznik’te bu durumu gören vatandaşlar durumu müze müdürlüğüne bildirdi. (İHA)
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2 bin yıllık sütuna çanak anten monte edildi
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2 bin yıllık sütuna çanak anten monte edildi
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2 bin yıllık sütuna çanak anten monte edildi
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