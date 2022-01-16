2 aydır boynunda demir halkayla gezen Karabaş kurtarıldı
16 Ocak 2022 12:06
14
- Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kangal köpeğinin boynuna sıkışan çöp kovasının demir halkası, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
24
Muhtar Mustafa Ergüzel'in Kangal cinsi köpeği "Karabaş"ın boynuna, yaklaşık 2 ay önce çöpteki bir yiyeceği yemeye çalıştığı sırada demir halka sıkıştı
34
Ergüzel, bir türlü yakalayamadığı köpeğini kurtarmak için evinin yakınlarındaki ahıra yiyecek bıraktı. Köpeğin ahıra girdiğini gören Ergüzel, kapısını kilitleyerek Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
44
İtfaiye ekipleri, uyuşturucu iğneyle bayılttıkları Karabaş'ın boynundaki demir halkayı keserek çıkarttı. Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.