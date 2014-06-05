1966'dan günümüze Dünya Kupası maskotları

FIFA tarafından ilk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen, o tarihten sonra da 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamayan FIFA Dünya Kupası için ilk resmi maskot, 1966 yılında oluşturuldu. İngiltere 1966 için belirlenen maskot, "World Cup Willie" adlı bir aslandı
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Meksika 1986'nın maskotu ise Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden, acı biber Pique idi. Bu sevimli biberin elinde bir top, kafasında da boyundan büyük bir Meksika şapkası bulunuyordu
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Meksika'nın en iyi futbolcularından biri olan Juanito'yu temsil eden maskot, tombul kırmızı yanaklı olmasının yanında Meksika şapkası da takardı
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1990 İtalya'nın maskotu "Ciao" ise kafası toptan, vücudu İtalya bayrağının rengindeki küplerden yapılmış bir insan figürüydü
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Sırasıyla turuncu, mor ve mavi bilgisayar ürünü olan bu yaratık maskotlar, "Atmobol"un (futbola benzeyen bir sporun takımı) üyeleriydi. Ato takımın teknik direktörü iken Kaz ve Nik oyuncularıydı. Bu üç isim, internette ve ev sahibi ülkelerdeki McDonald's restorantlarında yapılan oylamalarla belirlenmiştir
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Bir leopar olan yeşil saçlı Zakumi, "South Africa 2010" yazan bir tişört giymektedir. Zakumi'nin yeşil ve altın rengi renkleri Güney Afrika'nın mili spor takımlarının kullandığı renkleri temsil etmektedir. "ZA" Güney Afrika'nın plaka kodu, "Kumi" ise 10 farklı yerel dilde leopar anlamına gelmektedir
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Arjantin'i temsil eden bu maskot, küçük bir kovboy çocuktu.
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Fransa'nın ulusal simgelerinden biri olan bu horoz maskotun göğsünde "FRANCE 98" yazmaktaydı. Adını "Asterix" ile "futbol"un birleşmesinden almıştır
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Üzerinde 06 yazan bir Almanya tişörtü giyen ve elinde ortağı olan konuşan futbol topu Pille'i tutan bu aslan maskot Goleo, adını "Gol" ve "Leo"nun birlştirilmesinden almaktadır
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İspanya'nın tipik meyvelerinden olan portakalı temsil eden bu maskotun adının naranja kısmı İspanyolca'da "portakal" anlamına gelirken "-ito" da bir ön ektir
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ABD 1994'ün maskotu da Willie gibi bir hayvandı. Çizgi film karakterlerini andıran bir köpek olan Striker, ABD bayrağının renklerini taşıyan ve üzerinde "ABD 1994" yazılı forma giyiyor ve futbol topuna sol ayağını dayayarak, poz veriyordu
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Fuleco Armadillo 2014 Dünya Kupası'nın maskotudur. Brezilya üç bantlı armadillosu Brezilya ülkesine özgü bir Armadillo türüdür ve IUCN Kırmızı Listesinde hassas bir tür olarak kategorize edilmektedir
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Dişlek kardeşlerden oluşan bu maskot, Almanya'yı temsil eder